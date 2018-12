Gladbacher Verletzungspech: Mit Rumpfkader gegen Nürnberg

MÖNCHENGLADBACH - Eine Woche vor dem Duell und Jahresabschluss bei Tabellenführer Borussia Dortmund beklagt Borussia Mönchengladbach immer mehr Ausfälle. Dieter Hecking tröstet sich mit einem "sehr, sehr glücklichen Punkt" in Hoffenheim.

Neben Raffael ist auch Lars Stindl bei den Fohlen für Dienstag fraglich. Foto: Uwe Anspach



Nach einer stürmischen Hinrunde schleppt sich Borussia Mönchengladbach nun angeschlagen in die Winterpause. Im Spitzenkampf der Fußball-Bundesliga büßte der Tabellenzweite beim 0:0 in Hoffenheim Spieler und Punkte ein. "Leider hat uns das Verletzungspech gerade vor Weihnachten wieder eingeholt", sagte Trainer Dieter Hecking.

Mehrere Wochen ausfallen wird Stürmer Raffael, der einen Schlüsselbeinbruch erlitt und am Sonntag in Heidelberg operiert wurde. Beim ebenfalls im Kraichgau verletzt ausgewechselten Kapitän Lars Stindl besteht zumindest Hoffnung auf eine baldige Genesung. Stindl erlitt in seinem 100. Erstliga-Spiel für die Borussia eine Innenband- und Kapselverletzung am linken Sprunggelenk. Nach Angaben der Borussia ist sogar ein Einsatz am Dienstag gegen Nürnberg nicht ausgeschlossen. Drei Tage später spielt die Borussia zum Rückrundenrunden-Abschluss bei Herbstmeister Borussia Dortmund.

Sieg gegen Club ist Pflicht

In Hoffenheim waren schon Matthias Ginter, Jonas Hofmann, Christoph Kramer und kurzfristig Tony Jantschke ausgefallen. "Da müssen wir einfach nochmal den Kopf nach unten nehmen, nochmal alles reinfeuern. Wir müssen einfach am Dienstagabend noch einen Dreier machen, dann haben wir eine überragende Vorrunde gespielt", mahnte Hecking, der bei einer Tasse Kaffee bei der Pressekonferenz eigentlich "gut gelaunt" war - "weil wir heute hier einen sehr, sehr glücklichen Punkt mitgenommen haben. Es ist außer Frage, dass uns Hoffenheim heute richtig zugesetzt hat." Trotzdem war er stolz auf "unsere junge Garde".

