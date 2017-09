Glück für Aytekin: Schiedsrichter fast von Rakete getroffen

Moskau-Fans feuerten Pyrotechnik in Richtung des gebürtigen Nürnbergers - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Wilde Szenen bei der Champions-League-Partie zwischen dem slowenischen Verteter NK Maribor und Spartak Moskau: Anhänger des russischen Meisters feuerten mit Pyrotechnik auf den Platz - und verfehlten dabei den fränkischen Schiedsrichter Deniz Aytekin nur knapp.

Ein Franke im Fokus: Deniz Aytekin wäre beim Champions-League-Spiel in Maribor am Mittwochabend beinahe von einer Rakete getroffen worden. © Daniel Reinhardt/dpa



Beinahe geriet der sportliche Aspekt im Volksgarten von Maribor zur Nebensache, als mitgereiste Anhänger von Spartak Moskau in der 15. Spielminute beim Stand von 0:0 mit Leuchtraketen auf den Platz zielten. Eine davon verfehlte den Unparteiischen, der in Nürnberg geboren wurde und in Oberasbach lebt, nur knapp.

Spartak Moscow fans decided to aim a flare gun at the ref tonight in the game against Maribor pic.twitter.com/k9q21ZOgtm — Pints and Pyro 🍻 (@PintsandPyro) 13. September 2017

Die Partie wurde danach für wenige Minuten unterbrochen, aber ohne weitere Zwischenfälle fortgesetzt. Ob die russischen Anhänger dabei gezielt Aytekin treffen wollten, ist unklar, auf den Platz zu zielen war allerdings mindestens fahrlässig und wird bald wohl auch den Verband Uefa beschäftigen.

Für den 39-jährigen Schiedsrichter war es das erste Spiel auf internationaler Bühne seit dem denkwürdigen 6:1 des FC Barcelona gegen Paris St. Germain. Auch dort geriet Aytekin in die Schlagzeilen - damals allerdings wegen umstrittener Entscheidungen, die Paris aus der Champions League kegelten und in einer Beschwerde der Franzosen bei der Uefa gipfelten.

ama