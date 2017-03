Glückliches Händchen: Radoki kitzelt Dursun erfolgreich

Das Kleeblatt bleibt im sechsten Spiel in Folge ungeschlagen - vor 1 Stunde

FÜRTH - Der Trainer hat ihn gereizt und Serdar Dursun hat verstanden. Fürths Torjäger erzielte in Sandhausen bereits sein achtes Saisontor für die Spielvereinigung und sorgte dafür, dass die Serie hielt.

Augen zu und Kontakt aufnehmen: Janos Radoki weiß offenbar, wie man mit Serdar Dursun umgeht. Foto: Sportfoto Zink / WoZi



Sechs Partien in Folge hat die Spielvereinigung schon nicht mehr verloren. In der engen zweiten Liga kann ein derartiger Lauf psychologisch unheimlich wertvoll sein - denn mit jedem Tabellenplatz wächst Selbstvertrauen. Spieler wagen auf einmal Dinge, die sie bestenfalls an einem sonnigen Tag im Training ausprobieren.

Vor allem auf Serdar Dursun trifft das zu. Und das ist Fluch und Segen zugleich bei dem 25-Jährigen. Sein Fallrückzieher zum 1:0 beim 4:1 gegen Hannover 96 vor fünf Wochen steht sogar zur Wahl zum "Tor des Monats" bei der ARD-Sportschau. Fortan aber plagte ihn eine Ladehemmung.

Wie am Kopfballpendel

"Seither habe ich nicht mal mehr einen Torschuss abgegeben", erinnert sich Dursun, der in jenem Spiel gegen seinen Ex-Klub sogar noch ein weiteres Mal traf, in vier Partien danach aber nicht mehr. Umso mehr ist er nun erleichtert über seinen Last-Minute-Coup in Sandhausen. In der 88. Minute köpfte Dursun den 1:1-Endstand – unbedrängt und technisch sauber wie im Training am Kopfballpendel.

Dabei hatte die Partie mit einer Enttäuschung begonnen: Zum zweiten Mal hintereinander ließ Trainer Janos Radoki seinen Stürmer auf der Bank schmoren, "um ihn zu kitzeln". Dursun hatte im Training plötzlich zu zaubern begonnen, anstatt sich auf seine Tugenden zu konzentrieren. "Er wusste, dass ihm die Klarheit fehlt", berichtet Radoki, "er muss einfach bleiben im Spiel."

Um darüber nachdenken zu können, durfte Dursun bereits im Derby erst am Ende ran. Und auch in Sandhausen musste er zunächst zuschauen, was wohl vor allem in der guten Anfangsphase der Fürther gar keine große Strafe war. "Als ich so von der Bank geguckt habe, dachte ich mir: Heute gewinnen wir das Spiel locker. Die waren unsicher und wir wussten das."

Im zweiten Anlauf klappt's

Doch als sich die Gäste das 0:1 fingen und das Ergebnis bis nach der Pause Bestand hatte, musste es doch wieder Dursun richten. Wobei er zunächst sogar die Skepsis seines Trainers bestätigte: Noch in der 67. Minute steckte der starke Adam Pinter als Ersatz für den ausgewechselten Robert Zulj durch auf Dursun, der alleine vor SVS-Keeper Marco Knaller tatsächlich lupfen wollte anstatt den Ball an ihm vorbeizuschieben. Ohne Erfolg.

"Ich hatte sehr viele Gedanken im Kopf, ab und zu geht er so rein", erinnert er sich. Ein bis zwei Minuten habe ihn das tatsächlich nachhaltig beschäftigt, doch dann zeigte er es seinem großen Kritiker Radoki. Der fühlte sich bestätigt in seiner Einschätzung: "Vielleicht ist das für ihn ein Hallo-Wach!" Nur wenn er die Schnörksel weglasse, "dann ist er stark".

Schon am Samstag muss Dursun wieder stark sein, zumal die Pässe in die Tiefe wohl wieder nicht von Robert Zulj kommen werden. Die Diagnose bei Fürths Zehner lautet Rippenprellung, sein Einsatz gegen Spitzenreiter VfB Stuttgart ist gefährdet.

Martin Schano