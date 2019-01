Glückskekse für den Club: Folge 19 der Sitzplatz-Ultras

Wolfgang Laaß berichtet aus dem Trainingslager des 1. FC Nürnberg in Spanien - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Neues Jahr, neues Glück? Ob diese Aussage auf den Club zutrifft, wird sich erst in den nächsten Wochen zeigen. In der neuen Folge der Sitzplatz-Ultras haben Sebastian Gloser und Florian Rußler schon einmal einen Blick in die Zukunft gewagt und Glückskekse für den 1. FC Nürnberg geöffnet. Wie es aktuell um die Mannschaft von Michael Köllner bestellt ist, berichtet Wolfgang Laaß aus dem Trainingslager in Spanien.

Sitzplatz-Ultras, Folge 19: Glückskekse für den Club

