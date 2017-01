Goldenes Bullseye: Hopp hofft auf Olympia

Kneipensport war gestern! Deutsches Darts-Ass gibt die Richtung vor - vor 1 Stunde

LONDON - Deutschlands Vorzeigedarter Max Hopp setzt sich für die Aufnahme seiner Sportart in das Programm der Olympischen Spielen ein.

Edelmetall? Wär gar nicht schlecht, wenn Darts olympisch werden würde. Max Hopp träumt bestimmt schonmal. © Thomas Eisenhuth (dpa)



"Das wäre super! Darts sollte unbedingt olympisch werden, das würde der Sportart sehr helfen", sagte der 20 Jahre alte Hesse dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Bei der vergangenen WM in London war Hopp in der zweiten Runde klar am Belgier Kim Huybrechts gescheitert. Für seine Sportart wünscht er sich mehr Aufmerksamkeit. Dabei ist Darts in seinen Augen schon sehr weit gekommen. "Es ist schön zu sehen, dass Darts nach und nach sein Kneipen-Image verliert", sagte Hopp. Für ihn war es im Dezember bereits die fünfte Teilnahme bei der Weltmeisterschaft des Weltverbandes PDC.

