Golovkin bleibt der K.o.-König

Weltmeisterlich! Kasache lässt es wieder krachen - vor 1 Stunde

LONDON - Gennadi Golovkin hat wieder zugeschlagen! Der unbezwungene Mittelgewichtler aus Kasachstan verteidigte Samstagnacht in London die WM-Titel der Verbände WBC, IBF und IBO sowie den WBA-Gürtel als Superchampion mit einem technischen K.o.-Sieg in der fünften Runde gegen den britischen Weltergewichts-Weltmeister Kell Brook.

Er ist der Mann, der seine Gegner auf die Bretter schickt: Gennady Golovkin. © Reuters



"Brook ist ein starker Gegner, aber er gehört einfach nicht ins Mittelgewicht", sagte Golovkin nach dem Kampf beim TV-Sender RTL Nitro.

Golovkin hat seine 36 Profikämpfe allesamt gewonnen, 33 durch K.o. Der 34-Jährige hatte seine Profi-Karriere in Deutschland begonnen. 2006 bis 2010 stand er beim Hamburger Universum-Ableger Spotlight unter Vertrag. Als Amateur war der schlagstarke Boxer 2003 Weltmeister und 2004 Olympia-Zweiter. Heute lebt der Kasache in Los Angeles, wird von dem in den USA ansässigen Unternehmen K2 der Klitschko-Brüder promotet.

Der vier Jahre jüngere Brook verlor in seinem 37. Kampf zum ersten Mal. Der IBF-Champion im Weltergewicht war für den Fight zwei Limits aufgestiegen. Zwischen seiner angestammten Gewichtsklasse (66,68 kg) und dem Mittelgewicht (72,57 kg) liegen knapp sechs Kilo.