In einer umkämpften Partie bewahrt Kapitän Hanno Behrens den 1. FC Nürnberg mit seinem Treffer zum 1:1-Ausgleich in Dresden zwar vor einer Niederlage. Wirklich zufrieden kann der Club mit dem Ergebnis allerdings nicht sein, denn es ist bereits das fünfte Spiel in Serie ohne Dreier. © Sportfoto Zink / DaMa