Graue Schläfen und Ehering: Schweinsteiger sagt Servus

Der 32-Jährige beendet seine Karriere im DFB-Team - Seine Zukunft ist unklar - vor 50 Minuten

NÜRNBERG - Nach zwölf Jahren streift Bastian Schweinsteiger gegen Finnland letztmals das Nationaltrikot über. Vom Schweini, der die Herzen bei der Heim-WM 2006 erobert hatte, ist nicht mehr viel übrig geblieben. Sein freches Grinsen sieht man heute fast nur noch außerhalb des Fußballstadions.

Bastian Schweinsteiger vor seinem letzten Spiel für das DFB-Team. © Federico Gambarini/dpa



Wer Bastian Schweinsteiger in diesen Tagen erlebt, stellt fest: Dieser Mann ist glücklich. Kurz vor seinem letzten Spiel für die Nationalmannschaft lächelt er viel. Immer wieder erklärt er, wie glücklich er sei, so viele Spiele für den DFB bestritten zu haben. Der WM-Titel 2014 war für ihn die Kröung seiner sportlichen Karriere. Schweinsteiger zeigt sich dankbar: "Ich hatte wunderbare Jahre. Von so etwas träumt man als kleines Kind."

Der 32 Jahre alte Kapitän wird in Mönchengladbach letztmals das Nationaltrikot tragen. Nach dem dann 121. Einsatz für Deutschland ist endgültig Schluss. "Ich brauche gute Läufer neben mir", bemerkt Schweinsteiger scherzhaft: "Mal sehen, wie lange die Luft hält." Manchmal kommt der Schweini im Schweinsteiger eben doch noch durch.

Außer den Scherzen ist aus der Schweini-Zeit aber nicht viel übrig geblieben. Die blondierten Haare, die Modelfreundin, die Lederhosen - das alles ist Vergangenheit. Herr Schweinsteiger trägt mittlerweile graue Schläfen und am Ringfinger einen Ehering. Seit Juli ist er mit Tennisspielerin Ana Ivanovic verheiratet, wie er ein Star. Dementsprechend glamourös war auch die Hochzeit in Venedig. Große Emotionen im Canale Grande, Herr Schweinsteiger scheint das große Glück gefunden zu haben.

Auf deutlich weniger Glamour muss sich der 32-Jährige bei seinem Abschied aus der Nationalmannschaft einstellen. Der Borussia-Park in Mönchengladbach wird voraussichtlich nicht ausverkauft sein.

Und der Gegner Finnland verspricht wenig fußballerische Klasse, tritt mit Spielern wie Lukáš Hrádecký von Eintracht Frankfurt, Werder Neuzugang Niklas Moisander vom SV Werder Bremen und dem ehemaligen Schalker Teemu Pukki.

Bleibt abzuwarten, wo Bastian Schweinsteiger in Zukunft sein fußballerisches Glück findet. Fest steht: Er wird seine Karriere trotz des Rücktritts aus der Nationalmannschaft und seiner Ausmusterung bei Manchester United fortsetzen. "Ich werde sicher nicht aufhören, Fußball zu spielen", bekräftigt Schweinsteiger.

Florian Rußler

