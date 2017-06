Großes Golden-State-Kino: Durant und Cury veredeln NBA-Coup

OAKLAND - Golden State hat es geschafft. Die Basketballer aus Kalifornien sind NBA-Meister. Titelverteidiger Cleveland war in der Finalserie chancenlos.

Matchwinner unter sich: Kevin Durant und Stephen Curry machten Golden State zum NBA-Champ. Foto: dpa



Die Golden State Warriors sind am Ziel und haben dank ihrer Superstars Kevin Durant und Stephen Curry Titelverteidiger Cleveland Cavaliers entthront. Das Duo erzielten zusammen 73 Punkte beim entscheidenden 129:120 (71:60)-Sieg der Warriors gegen die Cleveland Cavaliers in Spiel fünf der NBA-Finalserie am Montag (Ortszeit). Durant war mit 39 Punkten der Topscorer im Team des neuen Champions. Curry kam auf 34 Punkte und zehn Assists beim Heimerfolg der Warriors.

"Es ist großartig..."

"Wir haben uns durchgesetzt und wir sind Meister. Es ist großartig das Ganze auf heimischen Boden erreicht zu haben", sagte Durant. Der 28-Jährige brachte es in den fünf Spielen auf durchschnittlich 35,2 Punkte und wurde auch deshalb zum wertvollsten Spieler der NBA-Finalserie gewählt. Für Olympiasieger Durant, der vor der Saison von den Oklahoma City Thunder zu den Warriors nach Kalifornien wechselte, ist es der erste Meistertitel in der nordamerikanischen Profi-Liga. Für Golden State war es die fünfte Meisterschaft.

Cleveland versuchte sich vergeblich gegen die Niederlage zur Wehr zu setzen. LeBron James (41) und Kyrie Irving (26) verbuchten nach dem gewonnen vierten Spiel zusammen 67 Punkte. Unterstützt wurden die beiden zudem von JR Smith, der sieben seiner achte Dreipunktwürfe verwandelte und am Ende auf 25 Punkte kam. "Man muss vor Clevelands Leistung den Hut ziehen", sagte Durant. "LeBron und Kyrie, etwas wie die beiden habe ich noch nie gesehen."

Die Best-of-Seven-Serie holte sich Golden State mit 4:1 Spielen. Andre Iguodala, der beim letzten Titelgewinn der Warriors im Jahr 2015 zum wertvollsten Spieler im Finale gekrönt wurde, steuerte 20 Punkte zum Sieg bei. "Es ist einfach eine tolle Gruppe von Jungs, eine tolle Gemeinschaft, eine tolle Arena, tolle Fans", sagte Durant. "Ich bin so glücklich ein Teil davon zu sein. Ich kann es nicht abwarten mit meinen Mannschaftskollegen in der Umkleide zu feiern."

