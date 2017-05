Der 1. FC Nürnberg hat sich in seinem letzten Spiel der Saison nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Das Team verliert in Kaiserslautern mit 0:1 und erreicht damit nur den 12. Tabellenplatz. Die frustierten Fans wissen auch, woran es gelegen hat.

Der FCN hatte auf dem Lauterer Betzenberg einen guten Saisonabschluss geplant. Doch letztlich musste der Club in der Pfalz in eine 0:1-Niederlage einwilligen. Nun sind Sie gefordert: Bewerten Sie die Club-Jungs mit Schulnoten von 1 bis 6! Die Auswertung des Votings erfolgt am Dienstag, dann vergleichen wir die Noten der User mit denen der Sportredaktion und des "kicker".