Groteske Szenen: Maradona mit wilder Tribünen-Show

Argentinier tanzte mit Nigerianerin und jubelte mit dem Himmel - vor 45 Minuten

SANKT PETERSBURG - Er zog blank, posierte wie ein junger Gott, tanzte mit einer Nigerianerin - und amüsierte damit das Netz: Rund um das Spiel seiner Argentinier zog Diego Maradona, Fußballgott, eine irre Tribünenshow ab. Besonders eine Szene bleibt in Erinnerung.

Er ist und bleibt auf und neben dem Platz eine lebende Legende: Diego Armando Maradona. Foto: AFP/Guiseppe Cacace



Es liegt etwas in der Luft in St. Petersburg, und Diego Armando Maradona hat es gespürt. Rund um das Spiel seiner Argentinier gegen Nigeria litt das Idol, feierte, tanzte. Schon vor dem Spiel begann die groteske Show des Weltmeisters von 1986. In der VIP-Loge erblickte der Altstar einen weiblichen Fan im Nigeria-Trikot, hielt die Sicherheitskräfte an, die Dame zu ihm durchzulassen und legte vor seinem Sitzplatz einen spontanen Tanz mit ihr hin. Die Szene wurde über die Stadion-Leinwand übertragen und erfreute die Fans beider Lager sichtlich. Nahezu sämtliche Zuschauer im direkten Umkreis hielten die Szene per Handy fest.

Bilderstrecke zum Thema Wenn Messi zur Nebensache wird: Irre Tribünenshow von Maradona Es sind Bilder, die direkt ein kleines Stück (Sport-)Geschichte geschrieben haben. Wie in den vorherigen Spielen auch, ließ es sich Argentiniens lebende Legende Diego Armando Maradona nicht nehmen, Messi und Kollegen im letzten Gruppenspiel persönlich anzufeuern - und wie: Die "Hand Gottes" war auf der Tribüne sprichwörtlich nicht mehr zu bremsen und musste von einem Kollegen festgehalten werden. Die irre Tribünenshow in Bildern!



Nicht die einzige Einlage von Maradona an diesem lauen Frühsommerabend in Sankt Petersburg. Ein Begleiter des Argentiniers musste ihn während der Nationalhymne festhalten, damit er nicht über das nicht einmal hüfthohe Geländer fiel.

Maradona más duro que palta del Líder pic.twitter.com/uqSytxigAu — Roberto (@PepperAlbo) 26. Juni 2018

Nach nicht einmal einer Viertelstunde im Petersburger Krestovsky-Stadion brachen dann alle Dämme - auf dem Platz, als Lionel Messi zum 1:0 für Argentinien traf. Aber eben auch auf der Tribüne bei Maradona, der mit weit ausgestreckten Armen an Gott - oder irgendeine Obrigkeit - appellierte.

"Sehet! Ich habe meinen Sohn auf die Erde geschickt und er möge unser Land in die nächste Runde führen!" 🤣🤣🤣 #NGAARG #Maradona #Messi pic.twitter.com/sVJs9tI3sW — BILD Sport (@BILD_Sport) 26. Juni 2018

Eine irre Tribünen-Show des Ex-Nationaltrainer Argentiniens, die natürlich Reaktionen im Netz provozierte. Tausende nahmen Maradona aufs Korn, etwa mit diesem Meme hier:

Unmittelbar vor der Halbzeit schlief der Weltmeister-Kapitän von '86 dann ein. Wenn sich das einer nach 45. Minuten verdient hat, dann Maradona.

Maradona ist müde, Maradona muss schlafen.



Maradona verschläft das Spiel, oder ist er so sicher dass 🇦🇷 gewinnt?#NGAARG #WM2018 pic.twitter.com/x1uOLwh30w — Lars B. (@darkstar626) 26. Juni 2018

nb