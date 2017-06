Grünes Licht aus Freiburg: Hufnagel bleibt beim FCN

NÜRNBERG - Der von klassenhöheren Freiburgern ausgeliehene Lucas Hufnagel ist auch in der kommenden Spielzeit im Club-Mittelfeld tätig. Am Samstag meldete Nürnbergs Vorzeigeverein, dass man sich mit den Breisgauern über eine Verlängerung des Engagements verständigt hat.

Er bleibt beim Club! Mit den Münchner Löwen muss sich Lucas Hufnagel in der kommenden Saison allerdings nicht mehr auseinandersetzen. © Sportfoto Zink / DaMa



Schon in den vergangenen Wochen hatte sich Andreas Bornemann immer wieder guter Hoffnung gezeigt, dass man den 23-Jährigen länger an Bord halten kann. Man erkenne Licht am Ende des Hufnagel-Tunnels, so oder so ähnlich formulierte das der Sportvorstand des FCN verschiedentlich. Am Ende leuchtete dieses Licht grün. Der Sportclub stimmt einer Verlängerung der Leihgeschäftes zu, Hufnagel bleibt bis Ende der kommenden Saison ein Club-Spieler.

Beim FCN freut man sich, den gebürtigen Münchner auch in der anstehenden Zweitliga-Runde in den eigenen Reihen zu wissen. Warum das so ist, erklärt Bornemann auf der vereinseigenen Website: "Wir glauben, dass Lucas sein Potenzial noch längst nicht ausgeschöpft hat. Er hat in der Rückrunde angedeutet, dass er der Mannschaft weiterhelfen kann. Wir hoffen, dass er seine Qualitäten in der neuen Saison noch mehr einbringen kann und ein wichtiger Faktor für uns wird", lässt Nürnbergs ranghöchster Personalplaner dort ausrichten und ergänzt, dass sich Hufnagel in der Stadt sehr wohl fühle, im Club voll integriert sei und eine Fortführung des Leihgeschäftes auch daher "absolut sinnvoll ist".

