Dank einer miserablen Chancenverwertung der Gastgeber und einer couragierten zweiten Halbzeit hat die SpVgg Greuther Fürth am Freitag einen Punkt beim FC Ingolstadt geholt. Zwar ließen Lezcano und Co. gegen das Kleeblatt jede Menge Chancen liegen, am Ende aber reichte der zwischenzeitliche Führungstreffer von Lukas Gugganig nicht. © Sportfoto Zink / WoZi