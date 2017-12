Gut für den Club: Auch Sandhausen leistet Schützenhilfe

REGENSBURG - Am Freitag kam Kiel nicht über ein Remis hinaus, am Samstag tat Dynamo Dresden dem FCN in Berlin einen Gefallen. Und auch am Sonntag ließen Club-Kontrahenten auf winterlichen Spielwiesen Federn.

Rein damit! Julian Derstroff setzte im schneebedeckten Sandhausen den Schlusspunkt. Foto: dpa



SV Sandhausen - Arminia Bielefeld 3:1 (1:0)

Arminia Bielefeld hat den Anschluss an das Spitzentrio der 2. Liga vorerst verpasst. Die Ostwestfalen verloren am Sonntag mit 1:3 (0:1) beim SV Sandhausen und damit erstmals wieder nach zuvor vier Partien ohne Niederlage. Lucas Höler (45. Minute + 1), Richard Sukuta-Pasu (59.) und Julian Derstroff (88.) schossen die Tore für die Gastgeber, die den Abstand auf die Abstiegsränge wieder ausbauten. Andreas Voglsammer (54.) war lediglich der zwischenzeitliche Ausgleich für die Mannschaft von Trainer Jeff Saibene gelungen. Die Arminia liegt nun vier Punkte hinter dem Tabellendritten 1. FC Nürnberg, der ein Spiel weniger hat.

Kaiserslautern - Ingolstadt 1:1 (1:0)

Der Tabellenletzte aus Kaiserslautern hat im Abstiegskampf den dritten Saisonsieg verpasst. Die Pfälzer kamen am Sonntag nur zu einem glücklichen 1:1 (1:0) gegen den FC Ingolstadt. Sebastian Andersson (7.) hatte den FCK in Führung gebracht. Für die überlegenen Gäste traf Dario Lezcano (79.). Zu diesem Zeitpunkt war das Team von Trainer Jeff Strasser nach Gelb-Rot für Benjamin Kessel (68.) nur noch zu zehnt.

Zum Abschluss der Hinrunde hat Lautern sieben Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Wegen heftigen Schneefalls hatte die Partie vor nur 16.074 Zuschauern eine Viertelstunde später begonnen.

FC St. Pauli - MSV Duisburg 2:2 (0:1)

Der FC St. Pauli hat auch beim Einstand von Trainer Markus Kauczinski seine sportliche Talfahrt nicht stoppen können. Durch das 2:2 (0:1) gegen den MSV Duisburg blieben die Hanseaten auch im achten Spiel in Serie im Liga-Betrieb sieglos und damit auch in der Gefahrenzone stecken. Vor 29.546 Zuschauern im ausverkauften Millerntor-Stadion trafen Waldemar Sobota (57.) und Lasse Sobiech (62./Foulelfmeter) für den Kiezklub.

Für den MSV waren Kevin Wolze (32./Foulelfmeter) und Stanislav Iljutcenko (81.) erfolgreich. Beide Strafstöße waren umstritten. St. Paulis Aziz Bouhaddouz sah in dem von Christian Dietz (München) schwach geleiteten Match wegen einer Unsportlichkeit die Rote Karte (68.).

SSV Jahn Regensburg - VfL Bochum 0:1 (0:1)

Jens Rasiejewski hat im Bundesliga-Unterhaus den ersten Sieg mit dem VfL Bochum seit seiner Beförderung bejubelt. Das Team aus dem Ruhrgebiet gewann am Samstag bei Aufsteiger SSV Jahn Regensburg mit 1:0 (1:0). Vor 7285 Zuschauern sorgte Robbie Kruse (7. Minute) schon früh für den einzigen Treffer der Partie.

Dynamo Dresden feierte einen knappen 1:0-Auswärtssieg bei Union Berlin. Foto: dpa



Union Berlin - Dynamo Dresden 0:1 (0:0)

Beim 1. FC Union Berlin ist der gewünschte Effekt nach dem Trainerwechsel derweil ausgeblieben. Dynamo Dresden gewann mit 1:0 (0:0) bei den Eisernen und verdarb André Hofschneiders Debüt als Chefcoach gründlich.

Fünf Tage nach der Entlassung von Hofschneiders Vorgänger Jens Keller zeigten die Berliner vor 22.012 Zuschauer in der ausverkauften Alten Försterei eine schwache Leistung und kassierten verdient die erste Heimniederlage der Saison. Andreas Lambertz (71.) erzielte den einzigen Treffer in einem wenig leidenschaftlichen Ost-Derby.

Erzgebirge Aue - Darmstadt 98 1:0 (1:0)

Der FC Erzgebirge Aue hat das wichtige Abstiegskampfduell gegen den SV Darmstadt 98 mit 1:0 gewonnen und damit die Krise des Bundesliga-Absteigers verschärft. Vor 6400 Zuschauern sorgte Cebio Soukou (35. Minute) am Freitagabend für den Siegtreffer der zuvor in fünf Partien erfolglosen Gastgeber.

Die da noch vom Ex-Nationspieler Torsten Frings trainierten Darmstädter sind seit elf Spielen sieglos und bleiben auf Relegationsplatz 16. Aue hatte die besseren Chancen, scheiterte aber immer wieder an 98-Keeper Daniel Heuer-Fernandes. Darmstadts beste Möglichkeit durch Wilson Kamavuaka (76.) klärte Aues Torwart Martin Männel mit dem Fuß vor der Linie.

Eintracht Braunschweig - Holstein Kiel 0:0

Aufsteiger Holstein Kiel hat die vorzeitige Herbstmeisterschaft in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Der Spitzenreiter kam am Freitag bei Eintracht Braunschweig nicht über ein 0:0 hinaus und muss darauf hoffen, dass Fortuna Düsseldorf am Montag nicht beim 1. FC Nürnberg gewinnt.

Während das Überraschungsteam mit 33 Punkten auf Platz eins bleibt, verbesserte sich die Eintracht nach dem zehnten Unentschieden mit 22 Zählern vorerst auf Rang sieben. Das Team des angeblich vom 1. FC Köln umworbenen Trainers Markus Anfang hatte durch Marvin Duksch nach fünf Minuten die beste Siegchance.

dpa