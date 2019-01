Vor der Auseinandersetzung mit Augsburg hatten Nürnbergs fernab der Playoff-Plätze rangierende Eishockeyspieler dreimal nicht gewonnen. Gegen die Fuggerstädter demonstrierten die Jungs von Martin Jiranek dann wieder einmal, dass sie eigentlich gar nicht so weit weg von den Playoff-Plätzen rangieren dürften. Die besten Bilder zum Scheibenschießen in der Arena! © Sportfoto Zink / ThHa

Hola, FCN! Nürnbergs Klassenkämpfer trainieren auch nachts Acht Tage Schuften in Spanien! Der Club ist im Hinterland von Marbella angekommen. Von den Annehmlichkeiten des Hotels, in dem der akut abstiegsgefährdete Altmeister die kommenden Tagen zu Gast ist, bekamen Nürnbergs Trainingslageristen zunächst einmal wenig mit. Nachdem alle Koffer verräumt und die von Zeugwart Marko Riegel perfekt vorbereiteten Arbeitsutensilien in Gebrauch genommen waren, bat Michael Köllner zu einer der spätesten Trainingseinheiten in der Geschichte des FCN. Dass es auch in Benahavis kalt wird, wenn es dunkel wird - eine länderübergreifende Volksweisheit -, wurde spätestens da auch Edgar Salli klar.

Budenzauber zum Restart: Fürth trainiert erst einmal in der Halle So eine Rasenheizung auf dem Trainingsgelände wär' nicht schlecht. Findet auch Damir Buric. Das das Kleeblatt aber keine hat, wichen Fürths beste Fußballer bei der ersten Einheit des neuen Jahres in die Halle aus. Doch auch aus der gibt's tolle Bilder!