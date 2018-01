Schnee, Sonne und ein sehr holpriger Rasen am Valznerweiher: Gegen Dukla Prag waren die Bedingungen für den 1. FC Nürnberg wechselhaft und nicht gerade ideal. Schönwetterfußball zeigte der Club tatsächlich nicht, erkämpfte sich gegen den tschechischen Erstligisten aber einen 2:1-Sieg und kann mit einem Erfolgserlebnis in die Zweitliga-Rückrunde starten. Den ersten Treffer erzielte dabei Marvin Stefaniak mit seinem ersten Ballkontakt im Club-Trikot.

Es war eine Menge Arbeit: In den letzten drei Jahren wurde bei den Ringern des SC 04 alles auf Anfang gestellt. Trainingseinheiten und Wettkämpfe wurden gefilmt und analysiert, das sportliche Konzept neu angepasst. Bei der Bezirksmeisterschaft konnten die ersten Früchte geerntet werden.

Spanische Sonne statt fränkischem Frost: Der 1. FC Nürnberg bereitet sich dieser Tage in Valencia auf die Rückrunde vor. Am Samstag gab es eine entspannte Morgen-Einheit, gefolgt von einem Ausflug nach Oliva Nova, wo ein Testspiel gegen den schottischen Erstligisten Heart of Midlothian anstand. Bei allem Trainingsstress war aber dennoch Zeit für Fotos mit den mitgereisten Fans.