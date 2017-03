Hamburg holt drei wichtige Punkte im Abstiegskampf

Rothosen schlagen Hertha BSC zum Abschluss des 23. Spieltag

HAMBURG - Der HSV bleibt durch das 1:0 gegen die Hertha an den Nichtabstiegsrängen dran, während der Freiburg nach dem 2:1 in Frankfurt fast schon für eine weitere Saison im Oberhaus planen kann. An der Spitze bauen die Bayern ihren Vorsprung indes weiter aus.

Der Schwede Albin Ekdal erzielte sein erstes Bundesliga-Tor und schoss den Hamburger SV so zum Sieg. Foto: dpa



Hamburger SV - Hertha BSC 1:0 (0:0)

Der Hamburger SV hat im Abstiegskampf einen wichtigen Sieg geschafft. Eine Woche nach dem 0:8-Debakel beim FC Bayern München schlugen die Hanseaten am Sonntag Hertha BSC mit 1:0 (0:0). Der Schwede Albin Ekdal erzielte in der 77. Minute mit seinem ersten Bundesliga-Tor den entscheidenden Treffer für den HSV.

In der Tabelle bleibt das Team von Trainer Markus Gisdol auf dem Relegationsrang 16, ist aber nun punktgleich mit dem 15. VfL Wolfsburg. Die Berliner verloren durch die erneute Auswärtsniederlage den Anschluss an die Champions-League-Plätze, liegen aber mit 37 Punkten weiter auf Platz fünf.

Eintracht Frankfurt - SC Freiburg 2:1 (1:1)

Eintracht Frankfurt hat in der Bundesliga die vierte Niederlage nacheinander kassiert. Gegen den SC Freiburg verlor die Mannschaft von Trainer Niko Kovac am Sonntag mit 1:2 (1:1). Florian Niederlechner erzielte in der 25. und 59. Minute beide Tore für den Aufsteiger. Allerdings stand der 26 Jahre alte Angreifer beim zweiten Treffer im Abseits. Die Eintracht war vor 50-000 Zuschauern durch Branimir Hrgota 1:0 in Führung gegangen (11.). Als Tabellensechster haben die Frankfurter zwei Punkte Vorsprung auf den 1. FC Köln und den SC Freiburg. Am kommenden Wochenende treten die Hessen beim FC Bayern München an.

Borussia Mönchengladbach - FC Schalke 04 4:2 (1:1)

Mit einem deutlichen Sieg hat Borussia Mönchengladbach seine starke Form in der Fußball-Bundesliga bestätigt. Das Team von Trainer Dieter Hecking siegte am Samstag mit 4:2 (1:1) gegen Schalke 04 und feierte den vierten Pflichtspielerfolg in Serie. Vor 54.014 Zuschauern im ausverkauften Borussia-Park hatte Fabian Johnson mit einem Doppelpack (28./65. Minute) großen Anteil am Erfolg der Borussia.

Zwar glich Nabil Bentaleb per Foulelfmeter (38.) zwischenzeitlich aus, doch nach der Pause sorgten Oscar Wendt (67.) und Raffael (76.) für den klaren Erfolg. Leon Goretzkas Treffer zum 2:4 (82.) kam zu spät. Bereits am Donnerstag treffen die beiden Clubs in der Europa League wieder aufeinander.

1. FC Köln - Bayern München 0:3 (0:1)

Die Bayern bleiben klar auf Titelkurs. Zwar stellte der FC das Team von Coach Carlo Ancelotti vor deutlich größere Probleme als der HSV in der vergangenen Woche beim 8:0 der Münchner. Doch aufhalten konnten auch die Rheinländer das Starensemble nicht.

Javi Martinez öffnete mit seinem Treffer zum 1:0 das Tor zum Bayern-Sieg in Köln. Foto: Ralph Orlowski / REUTERS



Der FCB übernahm früh die Kontrolle. Mit seinem ersten Saisontor brachte Javi Martinez den deutschen Rekordmeister in der 25. Minute in Führung. Kurz nach der Pause baute Juan Bernat das Ergebnis zugunsten der Münchner aus. Sein abgefälschter Schuss landete unhaltbar für FC-Keeper Thomas Kessler im Netz (48.). Franck Ribéry (90.) noch zum 3:0.

Werder Bremen - SV Darmstadt 98 2:0 (0:0)

Die Rückkehr ging schief: 98-Trainer Torsten Frings verlor mit seinen Darmstädtern an alter Wirkungsstätte ein wichtiges Spiel im Kampf um den Klassenerhalt.

Dank Max Kruse, der eine Viertelstunde vor dem Ende per Elfmeter traf und in der Nachspielzeit für die endgültige Entscheidung sorgte, verschaffte sich Werder dagegen weiter Luft. Für die Lilien wird die Situation immer aussichtsloser. Darmstadt bleibt abgeschlagen Tabellenletzter.

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 6:2 (2:0)

Der BVB bestätigte seine gute Form und gewann zum dritten Mal hintereinander – für Bayer gab es zuletzt ebenso viele Niederlagen. Ousmane Dembélé brachte Schwarzgelb in der 6. Minute in Führung. Pierre-Emerick Aubameyang erhöhte 20 Minuten später auf 2:0. Kevin Volland verkürzte zwar kurz nach der Pause für Leverkusen (48.), doch Aubameyang stellte in der 69. Minute mit seinem 21. Saisontreffer den alten Abstand wieder her.

Christian Pulisic (77.), André Schürrle per Foulelfmeter (85.) und Raphael Guerreiro trafen noch für den BVB, für Bayer hatte Wendell (74.) zwischenzeitlich nochmals verkürzt. Kurz vor der Pause musste Marco Reus verletzt raus – ein Wermutstropfen an einem sonst erfolgreichen Nachmittag für den BVB.

1899 Hoffenheim - FC Ingolstadt 5:2 (1:1)

Hoffenheim bleibt zu Hause in dieser Saison unbesiegt und hat Platz vier gefestigt. Sebastian Rudy brachte die Gastgeber mit einem starken Distanzschuss in der 17. Minute nach vorn. Almog Cohen glich für Ingolstadt mit seiner ersten Torchance zunächst aus (38.), ehe Niklas Süle die Schanzer per Eigentor nach einer Stunde sogar in Front brachte.

Die Führung hielt jedoch nicht lange: Nur zwei Minuten später traf Adam Szalai zum 2:2. Andrej Kramaric (77.), erneut Szalai (79.) und Benjamin Hübner (88.) sorgten für einen klaren Sieg.

FSV Mainz 05 - VfL Wolfsburg 1:1 (1:1)

Andries Jonker stand bei seinem Debüt als Wolfsburg-Coach im Fokus - und holte gegen Mainz immerhin einen Punkt. Foto: dpa



Immerhin ein Punkt zum Auftakt: Andries Jonker kam in seinem ersten Spiel als Wolfsburger Cheftrainer trotz zwischenzeitlicher Führung nicht über ein Remis hinaus. Mario Gomez traf nach 20 Minuten für die Niedersachsen per Kopf nach einer Ecke.

Das Ergebnis hielt aber nicht lange: Nach tollem Solo von Levin Öztunali schob Jhon Cordoba den Ball nur vier Minuten später ins leere Wolfsburger Tor. Wolfsburg bleibt mit nur 23 Punkten mitten drin im Abstiegskampf.

FC Augsburg - RB Leipzig 2:2 (1:1)

Aufsteiger RB Leipzig hat es beim FC Augsburg verpasst, Druck auf Tabellenführer Bayern München zu machen. Der Tabellenzweite spielte zum Auftakt des 23. Spieltages 2:2 gegen kampfstarke Augsburger. Damit verringerten die Leipziger den Rückstand auf die Bayern lediglich um einen auf vier Punkte.

Die zumeist spielerisch überlegenen Gäste aus Leipzig lagen am Freitagabend nach dem 14. Saisontreffer von Timo Werner (25.) und einem Kopfball von Marvin Compper (52.) sogar mit 2:1 in Führung. Für Augsburg waren vor 28.314 Zuschauern Konstantinos Stafylidis mit einem Distanzschuss (19.) sowie Martin Hinteregger (60.) nach einem Konter erfolgreich. Augsburg steht nun auf dem zwölften Tabellenplatz.

