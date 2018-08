Hamilton über Lauda: "Er ist der größte Kämpfer"

SPA-FRANCORCHAMPS - Weltmeister Lewis Hamilton (33) glaubt fest an eine Genesung von Formel-1-Legende Niki Lauda nach einer Lungentransplantation.

Glaubt fest an eine Rückkehr von Nikki Lauda: Formel-Eins-Pilot Lewis Hamilton. © dpa



"Er ist der größte Kämpfer, den wir kennen", sagte Mercedes-Pilot Hamilton am Donnerstag in Spa-Francorchamps. Er sei in den vergangenen Wochen stetig mit Laudas Ehefrau und mit Teamchef Toto Wolff in Kontakt gewesen, um sich über den Zustand des 69 Jahre alten Österreichers zu erkundigen. Lauda ist Aufsichtsratschef des Mercedes-Teams und gilt als Vertrauter Hamiltons, den er Ende 2012 zu den Silberpfeilen gelotst hatte.

"Wir vermissen ihn alle", sagte Hamilton vor dem Großen Preis von Belgien am Sonntag, mit dem sich die Formel 1 aus der Sommerpause zurückmeldet. Lauda hatte vor drei Wochen nach einer schweren Lungenerkrankung ein Spenderorgan erhalten. Ob es sich bei der Erkrankung um eine Spätfolge seines Unfalls auf dem Nürburgring 1976 handelte, bei dem er giftige Dämpfe einatmete, ist unklar.

