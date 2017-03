Handball-BOL: 31 Tore reichen Roßtal nicht

FÜRTH - FÜRTH — In der Handball-Bezirksoberliga hat es zwei Nachholspiele gegeben. Sowohl die zweite Männermannschaft als auch das Damenteam des TV Roßtal traten gegen den ESV Flügelrad an.

Die Roßtalerin Nina Wick (am Ball) findet eine Lücke in der Abwehr des ESV Flügelrad, Kim-Laura Bischoff (4) kann nur noch Spalier stehen. © Foto: Zink/OGo



Für beide reichten jeweils 31 Heimtreffer nicht für einen Punktgewinn, was im Kampf gegen den Abstieg nicht weiterhilft.

Frauen: TV Roßtal – ESV Flügelrad 31:32 (11:14) — In der Anfangsphase war deutlich die Nervosität zu spüren, sodass die Gäste durch einige Unkonzentriertheiten auf 4:7 davonziehen konnten. Diesen Drei-Tore-Vorsprung nahmen die Gäste mit in die Halbzeitpause. Der Roßtaler Trainer fand aber die richtigen Worte, sodass die Gastgeberinnen schnell zum 14:14 ausglichen. Keine der beiden Mannschaften konnte sich in der Folgezeit entscheidend absetzen.

Damit die Roßtalerinnen etwas Zählbares aus der Partie hätten mitnehmen können, fehlte in der entscheidenden Situation die nötige Cleverness. Durch einen überhasteten Abschluss beim Spielstand von 30:31 konnte der TVR nicht ausgleichen, sondern musste einen schnellen Gegentreffer hinnehmen. Danach fehlte die Zeit.

TV-Tore: Barton 1, Lunau 5/2, Herz 6, M. Eisgedt 2, S. Eisgedt 1, Wick 2, Spreiter 7, Becker 1, Schrader 6.

Bezirksoberliga Männer: TV Roßtal II – ESV Flügelrad Nürnberg 31:33.

Bezirksliga Männer: MTV Stadeln II – Tuspo Nürnberg 28:24.

Bezirksliga Frauen: kein Spiel.

