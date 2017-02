Handball-BOL: Zirndorfer Zweite macht kurzen Prozess

Handball-Bezirksoberliga: Altenberg hält lange gegen Post mit - vor 56 Minuten

FÜRTH - Die Handballer des MTV Stadeln lassen in der Bezirksoberliga weiterhin nichts anbrennen. Auch der TSV Wendelstein musste sich klar geschlagen geben.

Du kommst hier nicht rein: HG/HSC-Torhüterin Barbara Krusche stellt sich dem Wurf von Kyra Pöppl (links, HG ZirndorfII) in den Weg. © Foto: Zink/MWei



Du kommst hier nicht rein: HG/HSC-Torhüterin Barbara Krusche stellt sich dem Wurf von Kyra Pöppl (links, HG ZirndorfII) in den Weg. Foto: Foto: Zink/MWei



Die HG Zirndorf nahm in Bad Windsheim wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg mit, während im Derby der TSV Stein der Zweiten aus Roßtal unterlag. Der TSV Altenberg zog gegen den Post SV den Kürzeren.

Bei den Frauen musste der Tabellenführer Post SV seine erste Saisonniederlage einstecken. Dadurch kam der MTV Stadeln nach seinem klaren Sieg gegen Wendelstein wieder bis auf drei Zähler an die Nürnberger heran. Zwei Derbys standen auch auf dem Programm. Während die HG/HSC Fürth gegen die Zweite der HG Zirndorf keine Chance hatte, gab es bei der Partie TSV Stein gegen den TV Roßtal II eine Heimniederlage. Am kommenden Wochenende ist spielfrei.

MTV Stadeln – TSV Wendelstein 33:23 (12:9) — Für den beruflich verhinderten Stefan Kleinlein stand der erstmals spielberechtigte Winterneuzugang Paul Beck zwischen den Pfosten. Und dieser bekam bei seinem Debüt gleich mehrere Chancen, sich auszuzeichnen. Die Stadelner starteten mit einer ungewohnt hohen Fehlerquote, die den Gästen Konterchancen ermöglichte. Erst nach gut 15 Minuten kam der Stadelner Angriffsmotor zum Laufen. In Hälfte zwei war der MTV endgültig in der Partie. Im Angriffsspiel war im Vergleich zum ersten Abschnitt viel mehr Bewegung und der Vorsprung wuchs. Nach der stärksten Stadelner Phase zwischen der 45. und 50. Minute und dem Zwischenstand von 26:17 war die Partie entschieden.

MTV-Tore: Neumaier 5/1, M. Heidingsfelder 5, Funke 7, Karg 4, S. Scheuerer 4, Delatron 4, Strobel 1, S. Heidingsfelder 1, Kramer 2.

TV Bad Windsheim – HG Zirndorf 24:32 (11:13) — Das Spiel begann auf Augenhöhe, während beide Mannschaften im Angriffsspiel nervös wirkten. Die HGZ baute nach dem Wechsel den Vorsprung beim 15:19 auf vier Treffer aus, doch der Gastgeber ließ nicht nach. Nach dem 19:19-Ausgleichstreffer schlugen die Gäste zurück. Und zwar richtig: In der Folgezeit gelang ein 8:1-Lauf zum vorentscheidenden 20:27-Zwischenstand. Der HG-Sieg war dann nicht mehr gefährdet.

HG-Tore: Keppeler 10, Persch 2, Nickl 5, Tomko 9, Maußner 1, Zöller 3, Kölbl 1, Bachmann 1.

TSV Altenberg – Post SV Nürnberg 29:35 (14:11) — Lange Zeit konnte der TSV den favorisierten Gästen Paroli bieten. Zur Halbzeitpause gelang den Altenbergern sogar eine Drei-Tore-Führung. Diese wurde von den Postlern zwar schnell ausgeglichen, doch der TSV hielt weiterhin dagegen. 16:16, 20:20 und 26:26 waren die Zwischenstände. Dann aber erzielten die Nürnberger mit einem 1:6-Zwischenspurt die Vorentscheidung. Der Rest der Partie war dann nur noch Schaulaufen.

TSV-Tore: Theil 7/4, Kettner 4, Brückner 3, Schwarz 2/1, Franz 6, Merk 4, Dobiasch 3/1.

TSV Stein – TV Roßtal II 27:30 (14:12) — Im Lokalderby empfing der TSV Stein den TV Roßtal II in der vollbesetzten Halle am Weihersberg. Die Gastgeber kamen gut in die Partie, standen in der Abwehr kompakt vor einem gut aufgelegten Torhüter und führten zur Pause knapp, aber verdient mit zwei Toren. Nach dem Seitenwechsel legten die Steiner noch einmal zu und führten bald mit sechs Toren. Das erste Überzahlspiel der Gäste nutzten diese geschickt aus, um mit ihrer aus der Bayernliga-A-Jugend verstärkten Mannschaft den Abstand zu verkürzen. Zwei weitere doppelte Überzahlspiele für Roßtal brachten den Ausgleich und den Sieg für den TV.

TSV-Tore: Bittner 8/4, Brendel-Suchanek 1, Krömer 2, De. Dereli 1, Scharrer 4, Speck 2, Scherbaum 1, Laubmann 2, Gligoric 2, Osiander 1, Da. Dereli 3.

TV-Tore: Ehrmann 4, Ture Potjans 2, Cisse 8/4, Gerbig 3, Auerochs 3, Haltrich 5, Wild 5.

Frauen: MTV Stadeln – TSV Wendelstein 29:19 (13:8) — Der Gastgeber legte gleich mit viel Tempo los. Mit schönen Kombination im Angriff aber vor allem mit gut vorgetragenen Tempogegenstößen führte man schnell mit 6:2. Danach nahmen sich die Stadelnerinnen eine kurze Verschnaufpause, sodass Wendelstein beim 6:4 bis auf zwei Tore herankam. Dann aber nahm das Stadelner Spiel wieder Schwung auf und in der flotten Begegnung gelang es dem Gastgeber, sich langsam, aber sicher bis zur Pause auf fünf Treffer abzusetzen. Mit viel Tempo ging es dann auch weiter. Die Gäste schafften es aber nicht mehr, den MTV in Schwierigkeiten zu bringen. Beim Stand von 27:17 betrug der Vorsprung zum ersten Mal zehn Tore – bis zum Ende.

MTV-Tore: Dude 6/2, Häusler 3, Drachsler 6/3, Ebersberger 1, Rothe 4, Knorr 3, Rupp 2, Zehetmaier 1, Sina Gran 3.

HG/HSC Fürth – HG Zirndorf II 12:29 (7:13) — Schnell sorgten die Gäste für klare Verhältnisse. Die HG/

HSC kam zwar beim 7:9 noch einmal heran, doch bis zum Pausenpfiff zog die HGZ II vorentscheidend davon. Nach dem Seitenwechsel hieß es schnell 9:22, der Rest war Formsache. Während die HG/HSC kaum mehr den Abstieg vermeiden können wird, bewegt sich Zirndorf in sicheren Gewässern.

HG/HSC-Tore: Schwandner 1, Lößel 4/1, Baron 1, Bremmer 3/1, Brunner 2, Hruschka 1.

HG-Tore: Eichhorn 2, Pöppl 1, Thürauf 3, Vogt 14/6, Zeitler 3, Raum 1, Merkel 4/1, Kupka 1.

Ferner: TSV Stein – TV Roßtal 20:20 (9:7)

Bezirksliga Männer: MTV Stadeln II – TSV Altenfurt 38:26, HG/HSC Fürth – HG Zirndorf II 36:26.

Bezirksliga Frauen: SG Nürnberg/Fürth – TSV Weißenburg 13:12.

tis