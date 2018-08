Einen absoluten Handball-Leckerbissen bot der HC Erlangen am Mittwochabend seinen Fans in der Hiersemannhalle. Im letzten Testspiel des Sommers ging es gegen den polnischen Spitzenklub KS Vive Kielce, der mit zahlreichen Weltstars angereist war. In einer intensiven und stimmungsvollen Partie setzten sich die Gäste deutlich mit 37:27 durch, trotzdem konnten die Erlanger mit ihrem Auftritt zufrieden sein und werden sich vermutlich noch lange an dieses Spektakel in ihrer Heimatstadt erinnern dürfen. © Sportfoto Zink / ThHa