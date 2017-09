Handball: MTV Stadeln startet stark in die Landesliga

Der Kader hat sein Gesicht verändert und siegt einfach weiter - vor 10 Minuten

FÜRTH - Zwei Spieltage ist die Handball-Landesliga der Frauen schon alt. Dem MTV Stadeln gelang ein Auftakt nach Maß. Einem 40:18- Kantersieg gegen den TSV Röthenbach folgte ein knappes 27:26 bei der HSG Pleichach. Dabei hatte der Aufsteiger im Sommer seinen Kader stark verändert.

Nadja Rothe (rot) gelangen im Saison-Auftaktspiel gegen den TSV Röthenbach fünf Tore, am Ende wurde es ein fulminanter 40:18-Kantersieg. © Fotos: Thomas Scherer



Nadja Rothe (rot) gelangen im Saison-Auftaktspiel gegen den TSV Röthenbach fünf Tore, am Ende wurde es ein fulminanter 40:18-Kantersieg. Foto: Fotos: Thomas Scherer



Torhüterin Doris Gräf, Sylvie und Sina Gran wechselten von der ersten in die zweite Frauenmannschaft des MTV, stehen im Notfall aber weiterhin auch für die Erste zur Verfügung. Franzi Zehetmaier wird sich in den kommenden Monaten voll auf das anstehende Familienglück konzentrieren. Julia Hackbarth ging den Schritt in die Landesliga nicht mit und schnürt ab sofort für den ESV Flügelrad Nürnberg die Schuhe.

Mit Torhüterin Juliane Gerling und Julia Drachsler haben zwei weitere wichtige Eckpfeiler des Aufstiegsteams den Verein verlassen, um dem Ruf der dritten Liga zu folgen. Torhüterin Gerling wechselte zur TS Herzogenaurach, während Drachsler für den ESV Regensburg auf Torejagd geht.

Den zahlreichen Abgängen stehen viele Neuzugänge bei den "Störchen", wie sich die Stadelner selbst nennen, gegenüber. Neben Tassja Retsch (TSV Altenberg), Sara Mustafic (TS Coburg/HaSpo Bayreuth), Caro Schmitt und Hannah Lenhard (beide eigene Jugend/HC Forchheim), wurde das Team mit weiteren talentierten Spielerinnen verstärkt.

René Friedrich trainiert die MTV-Frauen und die A-Juniorinnen.



René Friedrich trainiert die MTV-Frauen und die A-Juniorinnen.



Die Position zwischen den Pfosten teilen sich ab sofort Denise Meierhöfer und Anja Gasseter. Beide spielten bereits in den vergangenen Jahren in der Jugend des MTV, Gasseter wird das parallel weiterhin tun. Zudem steht mit A-Jugend-Torhüterin Cecilia Stierstorfer, die während der Qualifikation vom HC Erlangen zum MTV stieß, eine weitere Torfrau parat. "Damit sind wir auf dieser Position optimal aufgestellt", schwärmt Trainer René Friedrich.

Ein "echter" Neuzugang ist Marissa Ullinger, die von Bayernligist HG Zirndorf kommt. Die Flügelspielerin mit großer Qualität im Gegenstoß soll dabei helfen, den langfristigen Ausfall von Lea Rupp zu kompensieren. Außerdem stehen mit Sophia Michalowski, Chrissi Knab, Tanja Hermannstädter und Annika Rupprecht vier Youngster des Jahrgangs 2000 aus der A-Jugend im Kader der Damen.

"Beim MTV sind wir besonders stolz darauf, dass diese hoffnungsvollen Talente sich dazu entschieden haben, den eingeschlagenen Weg einer jungen, talentierten Damenmannschaft mitzugehen", sagt Friedrich. Mit einem Durchschnittsalter von 18 Jahren dürfte der MTV Stadeln wohl die jüngste Mannschaft in der Landesliga stellen. "Ob die fehlende Erfahrung ein Nachteil in der Wundertüte Landesliga ist oder ob das Team mit ihrer jugendlichen Frische unbekümmert aufspielt, wird sich wohl erst im fortgeschrittenen Saisonverlauf zeigen", orakelt Friedrich. "Die Chemie in der Mannschaft stimmt auf alle Fälle", ist sich der Trainer nach den Testspielen, der ersten Pokalrunde und dem Saisonauftakt sicher.

"Die Vorbereitung verlief wegen einiger längerer Urlaube etwas durchwachsen", kritisiert Friedrich nur leise. In den Wochen vor dem ersten Pflichtspiel aber war er mit der konzentrierten Arbeit seines Kaders zufrieden.

ZDas nächste Heimspiel steigt am Samstag, 14. Oktober, um 17 Uhr in der Günter-Brand-Halle, Hans-Sachs-Straße 30, Fürth. Am Sonntag steht der MTV um 14.30 Uhr beim HC Sulzbach-Rosenberg in der Halle, Dieselstraße 29.

fn