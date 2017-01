Handball: Roßtal kitzelt den Spitzenreiter

Handball-Landesliga: TVR unterliegt bei der TG Heidingsfeld - vor 1 Stunde

ROSSTAL - Die Krise der Landesliga-Handballer des TV Roßtal hat sich im neuen Jahr fortgesetzt. Mit dem 23:29 (11:11) bei der TG Heidingsfeld kassierte die Mannschaft von Trainer Wolfgang Schmidt bereits die vierte Pleite in Folge und liegt mit 8:14 Punkten als Drittletzter weiter auf einem Direktabstiegsplatz.

Zwei Treffer gelangen dem Roßtaler Manuel Urban. © Archivfoto: Zink



Zwei Treffer gelangen dem Roßtaler Manuel Urban. Foto: Archivfoto: Zink



Die „Hätzfelder Bullen“ übernahmen mit 20:4 Zählern zumindest vorübergehend die Tabellenspitze vom TV Rothenburg (19:3), der eine Partie weniger ausgetragen hat. Dabei durften die Roßtaler bis weit in die zweite Halbzeit durchaus auf eine Überraschung beim ambitionierten Aufsteiger hoffen.

Besonders die zuletzt so löchrige Defensive wusste zu überzeugen und bereitete den Würzburgern einiges Kopfzerbrechen. Da es auch im Angriff fast wunschgemäß lief, lagen die Gäste von Beginn an in Führung. Sebastian Schuh verpasste es beim Stand von 6:3 sogar, den Vorsprung auf vier Treffer auszubauen, als er einen Siebenmeter nicht im Gehäuse unterbrachte.

Die bis dahin etwas verdutzten Hausherren starteten nun zur Aufholjagd, konnten beim 8:8 egalisieren und anschließend mit 10:9 erstmals in Front gehen. Der TVR hielt zunächst weiter dagegen und überwand dabei auch eine Schwächephase, in der er mit 13:16 ins Hintertreffen geriet.

Nach dem 17:17 riss dann aber der Faden mehr und mehr. Die TGH erzwang mit dem 26:21 die Vorentscheidung und ließ sich anschließend die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. Immerhin konnte die Schmidt-Sieben die Halle erhobenen Hauptes verlassen.

Der tabellarische Druck hat allerdings zugenommen. In den beiden letzten Begegnungen der Hinrunde warten mit dem Zweiten TV Rothenburg und dem viertplatzierten SV 08 Auerbach schwere Brocken. Im Falle zweier weiterer Niederlagen droht man das derzeit noch einen Zähler entfernte rettende Ufer bereits etwas aus den Augen zu verlieren.

TV Roßtal: Kurrer, Wolf - Franke (1),, D. Schmidt (3), Schuh (6/1), Hofer (2), Urban (2), Hirschsteiner (2/1), Bühler (3), Nepf (1), Mathias (2), Gruber (1), Cisse, Franz

thos