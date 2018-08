Handball-Spektakel in Erlangen: Kielce besiegt HCE 37:27

ERLANGEN - Es war das erwartete Spektakel: Der HC Erlangen hatte am Mittwochabend in der ausverkauften Hiersemannhalle den polnischen Top-Klub KS Vive Kielce zu Gast. Die Bundesliga-Handballer kämpften leidenschaftlich. Trotzdem gab es eine 27:37 (12:20)-Niederlage.

Johannes Sellin und der HC Erlangen brachten die Hiersemannhalle in Erlangen zum Beben. © Sportfoto Zink / ThHa



Für das erste Beben sorgte Christoph Steinert. Nach fünf Minuten. Das erste Erlanger Tor. Und die ersten gereizten Stimmbänder. Die Hitze. Der Gegner. Kaum jemand in der Hiersemannhalle war nicht berauscht. Jeder Treffer, jede Parade, die Erlanger Fans gaben alles. Etwas mehr als 1000 Zuschauer saßen dicht gedrängt auf der Tribüne.

"Wir freuen uns sehr, dass wir so einen Gegner in der Heimatstadt präsentieren konnten. Und ich glaube, das so ein Event der Stadt auch mal wieder gut tut. Von der Stadt als auch von unseren Erlanger Sponsoren würden wir sehr stark unterstützt", sagt Rene Selke, der Geschäftsführer des HC Erlangen, der früher selbst in der Hiersemannhalle Zweitliga-Handball gespielt hat.

Dass es in Erlangen keine Bundesliga-Halle gibt, "ist ein leidiges Thema", sagt Nikolai Link. Seit 2012 spielt der 28-Jährige beim HCE. Er kennt die Hiersemannhalle also auch noch aus Zweitliga-Zeiten. Und er kennt die Diskussion um einen Hallen-Neubau, die Gründe für das Ausweichen in die Nürnberger Arena. "Keiner hätte etwas dagegen, wenn wir wieder in Erlangen spielen", sagt er. "Dann hätten wir kurze Wege, alle wohnen hier." "Für die Zuschauer", für die Erlanger Zuschauer freut es Link, dass mit Kielce nun ein starker Gegner zumindest zu einem Testspiel in der Hiersemannhalle war. "Man trifft hier immer wieder bekannte Gesichter, es ist eben etwas beschaulicher als in Nürnberg."

Damit der Top-Klub hier Halt machte, mussten die Sponsoren ein wenig Geld locker machen. Die Stadtverwaltung kam dem HCE vor allem bei der Werbung entgegen, viele Plakate mit grimmig dreinblickenden Handballern zierten die Straßen. "Wir sind das ganze Jahr in Nürnberg, fühlen uns dort auch wohl", sagt Selke. "Die Arena hat uns tolle Möglichkeiten gegeben. Aber natürlich wissen wir auch, wo wir herkommen", sagt Selke. Selbstverständlich habe der Verein versucht, so ein Spiel in Erlangen möglich zu machen. So ein Spiel. "Eines der größten Handball-Highlights, die es hier je gegeben hat."

Steinert mit dem ersten Tor für den @HCErlangen - die Erlanger Fans bauen die Halle ab. Gegen @kielcehandball ist jeder Treffer so viel Stimmbänder wert wie ein Sieg — Katharina Tontsch (@Kati_Unterwegs) 22. August 2018

So ein Spiel gab es noch nie. Ein Champions-League-Sieger in Erlangen. "Kielce gehört zu den Top Fünf im europäischen Handball", sagt Selke. "Das ist eine Hausnummer." Der 15-malige polnische Meister hatte zwar einige finanzielle Probleme und musste einen personellen Umbruch einleiten. Trotzdem waren noch zahlreiche Weltklasse-Spieler in Erlangen. "Für uns sollte das auch ein Prüfstein sein", sagt Selke noch. Ein reines "Show-Spiel" war es nicht.

Charme der Halle

Da die eigene Auftaktpartie in der Bundesliga verlegt wurde und der HCE am ersten Spieltag Pause hat, suchte der Verein einen alternativen, starken Gegner. Ein normales Testspiel war es natürlich nicht. "Doch es ist wichtig, nicht zu viel Show drum herum macht", sagt Selke. "Es ging um das Spiel und den Sport. Es ist auch den Charme dieser Halle, wenn man daraus nicht mehr macht, als es ist."

Der Charme der Halle, die Enge, die Besucher direkt am Spielfeldrand, die Kabinen, alles war wie immer. Nur die Handballer, die auf der Platte wirbelten, war etwas talentierter als sonst. Sich gegen diese Spieler beweisen zu dürfen, auch Rene Selke hätte das gerne gemacht. "Natürlich kribbelt es da bei mir.

Das sind Gegner, gegen die du normalerweise nicht spielst. Gegen solche Weltklasse-Leute dürfen nur die Top-Teams aus der Bundesliga spielen", international in der Champions League, "soweit sind wir noch nicht", meint der Geschäftsführer und muss selbst ein wenig lachen. "Deswegen haben wir den Test ernst genommen, aber man muss es auch genießen."

Und so war es auch. Die Erlanger spielten hochmotiviert, stellten sich ihren Gegner in den Weg, erzielten eigene, hochumjubelte Tore. Und sie blieben immer dran an Kielce, nach etwas mehr als 20 Minuten waren es gerade einmal drei Tore Rückstand (11:14). Das lag auch an Torhüter Nikolas Katsigiannis, der immer wieder stark parierte. Nach 30 Minuten Kampf gegen die Weltklasse lag der HCE dennoch mit 12:20 zurück. Im Angriff fehlte es bei den Hausherren an Variation, auch Anspiele an den Kreis oder auf die Außen gab es zu selten.

Bis zum Schluss

Auf der Gegenseite zeigten die Polen ihr Klasse. Nach 40 Minuten waren sie auf 27:14 davon geeilt. Ernst nahmen Hausherrn wie Gäste dieses Testspiel. Auch in der zweiten Halbzeit bot Kielce einen der besten Kreisläufer der Welt, Julen Aguinagalde, sowie Alex Dujshebaev, eines der größten Talente Spaniens auf.

Dessen Vater, Welthandballer und Trainer der Polen, arbeitete engagiert an der Seitenlinie. Nur selten saß Talant Dujshebaev auf der Holzbank vor dem Geräteraum. Das lag auch daran, dass sich Erlangen nicht aufgab. Das Beben ging weiter. Bis zum Schluss.

HC Erlangen: Katsigiannis, Skof; Theilinger (1), Sellin (3), Overby (2), Haaß (2), Kellner, Büdel, Bissel (2), Mappes (1), Murawski (1), Schäffer (1), Link (5), von Gruchalla (1), Steinert (9/5), Thümmler (1).

