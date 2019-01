Handball-Wahnsinn in Köln: DHB-Team im Halbfinale

Deutschland schlägt Kroatien mit 22:21 - vor 59 Minuten

KÖLN - Was für ein irrer Handballkrimi in Köln. Die deutsche Nationalmannschaft hat dank eines 22:21-Sieges gegen Kroatien das Halbfinalticket lösen können. In einem an Spannung nicht zu überbietenden Spiel bewies die Mannschaft von Christian Prokop die nötige Cleverness, um den Sieg unter Dach und Fach zu bringen.

Jannik Kohlbacher wuchs gegen Kroatien über sich hinaus. © Federico Gambarini, dpa



Der Traum von einer WM-Medaille lebt: Die deutschen Handballer haben dank ihrer Weltklasse-Abwehr und des überragenden Rückraumspielers Fabian Wiede ihren Matchball gegen Kroatien verwandelt und den Einzug ins Halbfinale der Heim-WM perfekt gemacht. Angetrieben von der lautstarken Kölner Arena entschied das Team von Bundestrainer Christian Prokop am Montagabend eine hochspannende Partie mit 22:21 (11:11) für sich.

Damit kann der DHB-Auswahl das Ticket für das Halbfinale am Freitag in Hamburg vor dem abschließenden Hauptrundenspiel am Mittwoch (20.30 Uhr/ARD) gegen Spanien nicht mehr genommen werden. Vor 19 250 euphorischen Zuschauern in der erneut ausverkauften Halle war Wiede mit sechs Treffern erfolgreichster deutscher Werfer. Eine Bestnote verdiente sich aber vor allem die erneut auf allerhöchstem Niveau agierende deutsche Defensive – und der wieder überragende Torhüter Andreas Wolff. Im Angriff haperte es dagegen gewaltig. Die Partie startete für die deutsche Mannschaft mit einem schweren Rückschlag.

Mittelmann Martin Strobel, der zentrale Regisseur im Spielaufbau der DHB-Auswahl, verdrehte sich in der neunten Minute in einem Zweikampf das linke Knie und musste unter dem aufmunternden Applaus der Zuschauer per Trage vom Feld transportiert werden. Kurz danach wurde der Zweitliga-Profi mit Verdacht auf einen Kreuzbandriss ins Krankenhaus gebracht. Das Innenband sei sicher gerissen, teilte ein DHB-Sprecher in der Halbzeitpause mit. Prokops Team kompensierte den bitteren Ausfall mit viel Leidenschaft, großem Kampfgeist – und einer immer besser werdenden Abwehr.

Partie auf Augenhöhe

"Hinten auskotzen, dann können wir immer noch wechseln", forderte der Coach in einer Auszeit während des ersten Durchgangs. Tatsächlich wurde es für Kroatiens Weltklasse-Leute wie Domagoj Duvnjak und Luka Stepancic im weiteren Verlauf immer schwieriger, Lücken im deutschen Defensivblock zu finden. Dennoch blieb die hochspannende Partie eng, weil es nach dem Verlust von Strobel zum Teil ordentlich im deutschen Angriff haperte. Das lag aber weniger am Spielaufbau, sondern an der teils mangelhaften Konzentration.

Kapitän Uwe Gensheimer oder Rechtsaußen Patrick Groetzki, die beide einen schlechten Abend erwischten, vergaben aus teils besten Situationen und verpassten dadurch eine höhere Führung für die deutsche Mannschaft. Zudem kassierte die DHB-Auswahl zum Teil unnötige Zeitstrafen und verschaffte den Kroaten somit immer wieder Überzahlsituationen. Nach der überraschenden Pleite gegen Brasilien am Vortag war bei den Kroaten jedenfalls in weiten Teilen nichts von einer Verunsicherung zu spüren. Stattdessen entwickelte sich die erwartete Partie auf Augenhöhe.

Ein Großteil der anwesenden Fans ignorierte seine Sitzplätze und stand angesichts der Dramatik fast während der kompletten Partie. Und sie sahen eine deutsche Mannschaft, die immer wieder ihre Führung auf zwei oder mehr Tore hätte ausbauen können – aber diese Chancen auch immer wieder leichtfertig liegen ließ. Aber das deutsche Abwehrbollwerk stand. Und je länger das Spiel dauerte, desto mehr steigerte sich auch die Offensive. "Hinten entscheiden wir dieses Spiel!", betonte Prokop in einer Auszeit Mitte des zweiten Durchgangs. Tatsächlich stand die Abwehr meist sicher. Aber die Chancenverwertung blieb katastrophal.

