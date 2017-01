Handball-WM: Deutsche glauben nicht an den Titel

KAMEN - Am Mittwochabend um 20.45 Uhr eröffnet Gastgeber Frankreich gegen Brasilien die Handball-WM. Das Interesse am Turnier hält sich hierzulande allerdings in Grenzen. Auch das Vertrauen ins eigene Team, scheint nicht besonders groß zu sein.

Wer in Deutschland das Turnier verfolgen will, muss sich mit einem Internet-Stream begnügen Foto: dpa



Lediglich fünf Prozent der Deutschen trauen der Handball-Nationalmannschaft bei der WM in Frankreich den Titelgewinn zu. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov. Demnach rechnen immerhin 21 Prozent aber mit dem Halbfinal-Einzug der DHB Auswahl.

Lediglich 22 Prozent der Befragten werden die WM hierzulande verfolgen, 66 Prozent werden das nicht tun. Die WM in Frankreich beginnt an diesem Mittwoch und läuft bis zum 29. Januar.

Dass Livebilder von dem Turnier in Deutschland nur per Internet-Stream zu sehen sind, halten lediglich fünf Prozent für die richtige Übertragungsform einer Handball-WM. 42 Prozent der Befragten gaben an, dass das Turnier im Free-TV übertragen werden sollte, 38 Prozent interessiert die Handball-WM nicht.

