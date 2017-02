National top, international flop: Nach der 86:91-Niederlage gegen Zalgiris Kaunas kann der frischgebackene BBL-Pokalsieger Brose Bamberg nur noch von den Euroleague-Playoffs träumen - der so wichtige Platz acht rückte am Freitagabend in Freak City in weite Ferne. © Sportfoto Zink / HMI