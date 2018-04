Hannover 96 beendet gegen Werder Negativ-Serie

HANNOVER - Blickt man auf die Bilanz der vergangenen Spiele, hätte das Freitagabendspiel in der Bundesliga zwischen Hannover 96 und Werder Bremen eine klare Sache werden sollen. Die Niedersachsen verloren die letzten fünf Spiele, Werder gewann die letzten drei. Doch beide Serien rissen.

Hannovers Martin Harnik bejubelt sein Tor zum 1:0 gegen Bremen mit Niclas Füllkrug. Mit dem Sieg gegen Werder beendeten die Niedersachsen eine Ergebnis-Misere. Foto: Peter Steffen/dpa



Hannover 96 hat seine Negativserie in der Bundesliga beendet und einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenverbleib gemacht. Die Niedersachsen gewannen am Freitagabend zum Auftakt des 29. Spieltags mit 2:1 (2:0) gegen Werder Bremen und bauten ihr Polster auf den Relegationsrang zumindest vorübergehend auf neun Punkte aus.

Vor 49.000 Zuschauern im ausverkauften Hannoveraner Stadion erzielten Martin Harnik (17.) und Felix Klaus (42.) die Tore für die Elf von Trainer André Breitenreiter, die nach zuletzt fünf Niederlagen nacheinander erstmals seit Februar wieder als Sieger vom Feld ging. Ishak Belfodil traf für Werder (74.).

In der Tabelle rückten die Niedersachsen mit 35 Zählern bis auf einen Punkt an die Gäste aus Bremen heran. Werder hatte aus den vergangenen fünf Partien 13 Zähler geholt. Unter der Woche verlängerte der Club den Vertrag mit Trainer Florian Kohfeldt bis 2021. Die zaghaften Träume von einer Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb dürften für den Erfolgscoach und sein Team nach der Auswärtsniederlage beendet sein.

