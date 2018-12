Hannover bleibt hinter dem FCN - VfB feiert

96 verliert gegen die Hertha - Bayern und der BVB gewinnen - vor 2 Stunden

HANNOVER - Bayern München kann den Rückenwind nach dem Champions-League-Erfolg nach Bremen mitnehmen. Während der VfB im Abstiegskampf wichtige Punkte einstreicht, wird die Situation in Hannover zusehends prekärer.

Es läuft einfach nicht: 96-Coach Andre Breitenreiter und der Ex-Nürnberger Niclas Füllkrug ziehen nach dem 0:2 gegen die Hertha lange Gesichter. © Swen Pförtner/dpa



SV Werder Bremen - Bayern München 1:2 (1:1)

Vier Tage nach dem 5:1 gegen Benfica Lissabon wollten die Bayern auch in der Bundesliga den Weg aus der Ergebniskrise finden. "Wir haben viel miteinander gesprochen und versucht, Probleme anzusprechen", sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic. In Bremen erwischten die Münchner einen guten Start und gingen verdient durch Serge Gnabry in der 20. Minute in Führung. Doch nach einer halben Stunde verloren die Bayern einmal mehr ihre Linie. Yuya Osakos Kopfballtor in der 33. Minute brachte Gäste-Coach Kovac mächtig in Rage. Erneut Gnabry (50.) brachte den Rekordmeister kurz nach der Pause zurück in die Spur. Werder verlor zudem kurz vor Schluss Abwehrspieler Niklas Moisander mit Gelb-Rot.

Borussia Dortmund - SC Freiburg 2:0 (1:0)

Liga-Primus Dortmund ließ nach der ärgerlichen Nullnummer gegen Brügge auch gegen Freiburg zunächst eine Reihe guter Chancen aus. Dann sorgte Kapitän Marco Reus per Foulelfmeter (40.) für die Erlösung, es war bereits sein neunter Saisontreffer. In der Nachspielzeit machte Superjoker Paco Alcácer alles klar.

Hannover 96 - Hertha BSC 0:2 (0:1)

In Hannover wird die Lage für Trainer André Breitenreiter immer ungemütlicher. Jordan Torunarigha (44.) und Vedad Ibisevic (73.) schossen die Hertha zum Sieg und die Niedersachsen noch tiefer in den Abstiegskampf. Durch die Heimniederlage rutscht das Team von der Leine auf den vorletzten Platz ab und rangiert auch weiterhin hinter dem 1: FC Nürnberg.

VfB Stuttgart - FC Augsburg 1:0 (1:0)

Ein wenig durchatmen können dagegen die Stuttgarter. Dank des Treffers von Anastasios Donis (39.) gelang gegen Augsburg der zweite Sieg unter Trainer Markus Weinzierl.

TSG 1899 Hoffenheim - FC Schalke 04 1:1 (0:0)

1899 Hoffenheim hat erneut einen Schritt Richtung Spitze versäumt. Die Kraichgauer kamen am Samstagabend gegen den FC Schalke 04 nicht über ein 1:1 hinaus. Andrej Kramaric brachte die Gastgeber mit einem Handelfmeter in der 59. Minute in Führung. Vor 30.000 Zuschauern in der Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena hatte Schiedsrichter Robert Kampka aus Mainz zuvor in einer ähnlichen Situation einen Strafstoß für Schalke zurückgenommen (42.). Dafür nutzte Nabil Bentaleb später einen unberechtigten Foulelfemeter zum Ausgleich (74.).

