Hannover festigt Aufstiegsplatz, später Pauli-Kollaps

Krisengeplagte Hamburger kassieren in letzter Minute Ausgleich - vor 31 Minuten

DRESDEN/BIELEFELD - Hannover 96 scheint nicht zu stoppen: Gegen Dynamo Dresden manifestiert der Absteiger seinen Rückkehr-Plan ins deutsche Fußball-Oberhaus. Bereits am Freitag entschied der VfB Stuttgart ein packendes Derby für sich.

Der späte Ausgleichstreffer schmeckte Pauli-Coach Ewald Lienen natürlich gar nicht. © dpa



Dynamo Dresden - Hannover 96 1:2 (0:2)

Hannover 96 hat den zweiten Platz in der 2. Fußball-Bundesliga mit einem Sieg bei Dynamo Dresden gefestigt. Der Erstliga-Absteiger setzte sich am Sonntag beim starken Aufsteiger mit 2:1 (0:0) durch. Martin Harnik erzielte in der 64. Minute vor 29 820 Zuschauern die Gäste-Führung. Nicht mal 120 Sekunden nach dem 1:1 durch Stefan Kutschke (78.) gelang dem eingewechselten Kenan Karaman der Siegtreffer (80.). Durch den dritten Sieg im vierten Liga-Spiel in diesem Jahr wahrte Hannover den Drei-Punkte-Rückstand auf Spitzenreiter VfB Stuttgart. Der Vorsprung auf Platz drei beträgt drei Zähler. Dynamo wartet dagegen seit drei Spielen auf einen Sieg.

Karlsruher SC - 1. FC Union Berlin 2:1 (2:0)

Der 1. FC Union Berlin ist in der 2. Fußball-Bundesliga auf den Aufstiegs-Relegationsplatz vorgerückt. Die Berliner gewannen am Sonntag beim abstiegsgefährdeten Karlsruher SC verdient mit 2:1 (2:0). Damit verdrängten sie Eintracht Braunschweig vom dritten Rang. Vor 13 531 Zuschauern verwandelte Simon Hedlund früh einen Foulelfmeter (6. Minute). Mit dem Eigentor von David Kinsombi, der auch den Elfmeter verursachte, fiel die Vorentscheidung (37.). Ebenfalls per Strafstoß verkürzte Moritz Stoppelkamp (77.). Die Lage der Badener, bei denen Franck Kom Gelb-Rot sah (90.+1), wird im Abstiegskampf immer bedrohlicher.

Arminia Bielefeld - FC St. Pauli 1:1 (0:0)

Der FC St. Pauli hat den Sprung aus der Abstiegszone der 2. Fußball-Bundesliga knapp verpasst. Beim 1:1 (0:0) im Duell mit Tabellennachbar Arminia Bielefeld musste das Team von Trainer Ewald Lienen nach langer Führung den Ausgleich in der Nachspielzeit hinnehmen. Der Last-Minute-Treffer von Fabian Klos (90.+3 Minute) brachte die Norddeutschen am Sonntag um den dritten Erfolg in Serie. Vor 20 426 Zuschauern in der Schüco-Arena hatte Christopher Buchtmann (50.) für die verdiente Führung gesorgt. Dank den späten Ausgleichs blieb der Arminia den Absturz auf den letzten Tabellenplatz erspart. Die Gäste bleiben Drittletzter.

Er machte für Stuttgart im Derby den Deckel drauf: Josip Brekalo. © dpa



VfB Stuttgart - FC Heidenheim 2:1 (1:1)

Neuzugang Josip Brekalo hat den VfB Stuttgart mit einem Traumtor auf direktem Kurs in Richtung Fußball-Bundesliga gehalten. 20 Minuten vor Ende eines packenden Zweitliga-Derbys beim 1. FC Heidenheim versenkte der eingewechselte Kroate den Ball aus rund 25 Metern zum 2:1 (1:1)-Sieg im rechten Winkel. "Beide Mannschaften hätten es heute verdient gehabt", sagte VfB-Torjäger Simon Terodde im Anschluss bei Sky. "Ich bin heute sehr stolz, in so einer Mannschaft zu spielen. Es ist unfassbar, dass wir hier gewinnen."

Kapitän Christian Gentner (19. Minute) hatte den VfB vor 15 000 Zuschauern in der ausverkauften Voith-Arena zunächst in Führung gebracht. Heidenheims Topscorer Marc Schnatterer (42.) erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich für die starken Gastgeber. Nach dem vierten Sieg in Serie baute der VfB seine Tabellenführung auf vorerst sechs Punkte vor Hannover 96 aus. "Wir waren nah dran am Unentschieden. Von daher ist das natürlich bitter für uns", sagte Schnatterer.

1. FC Kaiserslautern - SV Sandhausen 3:0 (2:0)

Der 1. FC Kaiserslautern kommt in der Rückrunde der 2.Fußball-Bundesliga immer besser in Fahrt und hat das zweite Heimspiel in Serie gewonnen. Gegen den SV Sandhausen feierten die Pfälzer vor 19 856 Zuschauern am Freitagabend einen 3:0 (2:0)-Erfolg. Jacques Zoua (26.) nutzte einen katastrophalen Rückpass von SVS-Akteur Tim Knipping zur 1:0-Führung. Marcel Gaus (34.) und der eingewechselte Osayamen Oaswe (78.) erhöhten zum 3:0-Endstand. Mit sieben Punkten aus den letzten drei Partien verschafften sich die Lauterer etwas Luft zu den Abstiegsrängen und rangieren vorläufig auf dem elften Platz, Sandhausen ist nach der zweiten Niederlage in Serie Siebter.

Eintracht Braunschweig - FC Erzgebirge Aue 1:0 (1:0)

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig wartet im Jahr 2017 weiter auf den ersten Pflichtspielsieg. Die Niedersachsen kamen am Freitag nicht über ein 1:1 (1:0) gegen Erzgebirge Aue hinaus und haben keine der letzten fünf Begegnungen gewonnen. Mit 37 Punkten bleibt die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht vorerst auf Rang drei. Die abstiegsbedrohten Gäste kletterten durch den Punktgewinn zumindest bis Sonntag auf den Relegationsrang 16.

Vor 19 630 Zuschauern im Eintracht-Stadion brachte Phil Ofosu-Ayeh die Eintracht in der 10. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel verwandelte der eingewechselte Dimitrij Nazarov einen Handelfmeter (57.). Ofosu-Ayeh hatte zuvor den Ball im Strafraum nach einem Nazarov-Schuss an die Hand bekommen.

dpa/tl