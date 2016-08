Hannover nur Remis - Löwen spielen in Überzahl 0:0

Bochum kann Führung gegen die Niedersachsen nicht über die Zeit retten - vor 0 Minuten

BOCHUM - Hannover 96 punktete beim 1:1 in Bochum und führt weiter die Zweitliga-Tabelle an. Auch der VfB Stuttgart ist nach dem 2:1 beim SV Sandhausen auf Kurs. Die Würzburger Kickers verpassten dem 1. FC Heidenheim einen herben Dämpfer. Am Samstag holte der TSV 1860 München trotz Überzahl nur einen Punkt in Karlsruhe.

Der Ex-Fürther Johannes Wurtz traf gegen den Ex-Nürnberger Philipp Tschauner. © dpa/Ina Fassbender



Der Ex-Fürther Johannes Wurtz traf gegen den Ex-Nürnberger Philipp Tschauner. Foto: dpa/Ina Fassbender



Karlsruhe SC - 1860 München 0:0

Trotz Überzahl ist der TSV 1860 München gegen den Karlsruher SC nicht über ein torloses Remis hinausgekommen. Die „Löwen“ verpassten eine Woche nach dem 2:1 im DFB-Pokal gegen den KSC ihren ersten Auswärtssieg und damit den Anschluss an die Spitze der 2. Fußball-Bundesliga. Nach der Gelb-Roten Karte für Manuel Torres (57. Minute) verteidigte der KSC am Samstag das 0:0 und geht nach dem dritten Remis in Serie ungeschlagen in die Länderspielpause. Vor 13 246 Zuschauern im Wildparkstadion hatten beide Teams lange kaum Torgelegenheiten. Zum Ende der Partie erhöhten die Münchner den Druck, doch zu einem Treffer reichte es nicht mehr.

VfL Bochum - Hannover 96 1:1

Hannover 96 ist in der 2.-Bundesliga weiter ohne Niederlage. Am Freitag erarbeitete sich der Erstliga-Absteiger gegen den VfL Bochum ein 1:1 (0:0) und holte sich im dritten Match den siebten Punkt. Vor 19 218 Zuschauern in Bochum war Johannes Wurtz (73. Minute) für die Hausherren erfolgreich, ehe Salif Sané (74.) im Gegenzug ausgleichen konnte. Die Gäste stellten die spielerisch reifere Elf. Bochum hielt fünf Tage nach dem Aus im DFB-Pokal gegen den Regionalligisten Astoria Walldorf (3:4) mit Leidenschaft dagegen. Beide Teams zeigten trotz hoher Temperaturen ein flottes Match, agierten aber nachlässig in der Chancenverwertung.

SV Sandhausen - VfB Stuttgart 1:2

Aufstiegsanwärter VfB Stuttgart hat sich dank eines glanzlosen 2:1 gegen den SV Sandhausen mit dem ersten Auswärtssieg der Saison in die Länderspielpause verabschiedet. Neuzugang Simon Terodde erzielte am Freitagabend sein erstes Tor für den Bundesliga-Absteiger (39. Minute), Kapitän Christian Gentner traf früh zum 2:0 (65. Minute) vor der Rekordkulisse von 13 083 Zuschauern im Hardtwaldstadion. Der Anschlusstreffer gelang Andrew Wooten (76.). Nach drei Spieltagen in der 2. Liga halten die Fußballer aus Stuttgart damit den Kontakt zur Spitze. Sandhausen droht mit nur einem Punkt dagegen der Absturz ans Tabellenende.

1. FC Heidenheim – Würzburger Kickers 2:1

Die Würzburger Kickers haben dem 1. FC Heidenheim einen herben Dämpfer verpasst. Der Neuling der 2. Fußball- Bundesliga gewann am Freitag bei den Schwaben überraschend mit 2:1 (1:0) und feierte damit seinen ersten Saisonsieg. Patrick Weihrauch brachte Würzburg nach einem Konter und schönem Doppelpass mit Nejmeddin Daghfous (17. Minute) in Führung. Marc Schnatterer gelang vor 8500 Zuschauern in der Voith-Arena mit einem satten Volleyschuss der verdiente Ausgleich (60.). Aber Rico Benatelli sorgte noch für den glücklichen Erfolg der Kickers (89.). Heidenheim hatte mehr Chancen und mehr Spielanteile. Würzburg hielt aber dagegen.

dpa