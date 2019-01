Happy Achtelfinale! Kerber beschenkt sich selbst

Die Titelträgerin von 2016 muss als Nächstes gegen Amerikanerin Collins ran - vor 34 Minuten

MELBOURNE - Angelique Kerber hat es sicher ins Achtelfinale der Australian Open geschafft, die Titelverteidigerin ist dagegen draußen. Auf die Wimbledonsiegerin, die in Melbourne gleich doppelt feiern durfte, wartet nun eine Amerikanerin.

Erleichterung: Trotz des eindeutigen Ergebnisses ist die Freude nach dem Sieg groß. Foto: dpa



Angelique Kerber hat bei den Australian Open ohne Probleme das Achtelfinale erreicht. Die Titelträgerin von 2016 gewann am Freitag an ihrem 31. Geburtstag 6:1, 6:0 gegen die Außenseiterin Kimberly Birrell aus Australien. Die 240. der Tennis-Weltrangliste war dank einer Wildcard dabei und überraschend in die dritte Runde in Melbourne eingezogen.

"Es war nicht so einfach, ich war schon nervös", sagte Kerber im TV-Sender Eurosport. "Ich bin auf jeden Fall stolz auf mich und freue mich aufs Achtelfinale."

Wimbledonsiegerin Kerber trifft nach dem Erfolg über die 20-Jährige am Sonntag auf die Amerikanerin Danielle Collins, die in der ersten Runde Julia Görges bezwungen hatte. Den bislang einzigen Vergleich gegen die 25 Jahre alte Nummer 35 der Welt gewann Kerber im vorherigen Jahr auf Rasen klar. "Das wird ein hartes Match, ich schaue von Spiel zu Spiel", sagte Kerber.

dpa