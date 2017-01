Hard, Ingolstadt und Alicante: Der Club auf Reisen

SCHRUNS/HARD - Der Club ist wieder da, bleibt aber nicht lange. Nach dem Testspiel am Sonntag beim FC Ingolstadt geht es gleich weiter zum Münchner Airport, wo der Flieger nach Alicante wartet. Mit an Bord werden auch drei Nachwuchskräfte aus der U21 gehen.

In einer Turnhalle trainierte der 1. FC Nürnberg beim Team-Building in Vorarlberg dann doch noch mit Ball. © Sportfoto Zink / OGo



Auf der Heimfahrt von Schruns nach Nürnberg machte der Club-Tross noch Halt in Hard. Die Trainingseinheit in der wunderbaren See-Sporthalle hatte Alois Schwartz vermittelt, der seine aktive Karriere 2002 beim ortsansässigen Fußballverein ausklingen ließ und deshalb noch ein paar Leute gut kennt in der kleinen Marktgemeinde am Bodensee.

Auf Kunstrasen ging es vor allem beim Sechs gegen Sechs hoch her. Hinterher mussten die prominenten Gäste noch für das eine oder andere Bild posieren; besonders Lokalmatador Georg Margreitter war als Motiv gefragt. Selbst Hards Bürgermeister Harald Köhlmeier ließ sich mit dem Vorarlberger ablichten.

Das beste Nachricht des Tages lautet aber: Es hat sich niemand verletzt, weder auf dem Platz noch beim anschließenden Fotomarathon - so dass man durchaus gespannt sein darf, wer am Sonntag so alles mit ins kurzfristig anberaumte Trainingslager nach Alicante fliegen darf.

Am Freitag will sich der Trainer endgültig festlegen – vorab gab er schon bekannt, dass Abdelhamid Sabiri, Dominic Baumann und Dennis Lippert aus der U21 dabei sein werden, ebenso Patrick Erras. Somit könnten durchaus die Namen des einen oder anderen Etablierten auf der Streichliste stehen; ob sich Trainingsgast Joshua Gatt auch in Spanien zeigen darf, soll sich nach dem ersten Vorbereitungsspiel am Sonntag in Ingolstadt entscheiden.

Nachdem der Bundesligist zunächst eigentlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit testen wollte, sind jetzt plötzlich doch Zuschauer erwünscht. Angepfiffen wird die Partie um 13.30 Uhr auf dem Trainingsplatz 4 am Ingolstädter Sportpark. Der Eintritt ist frei. Auch in Alicante ist eine Begegnung geplant, für die allerdings noch ein Gegner gesucht wird. Wegen seiner Dienstreise definitiv nicht antreten wird der Club, wie ursprünglich geplant, am Mittwoch in Schweinfurt.

Wolfgang Laaß