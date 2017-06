Harte Sanktionen: Rüdiger grätscht die Rassisten weg

Nationalspieler fordert couragiertes Vorgehen - vor 1 Stunde

SOTSCHI - Antonio Rüdiger hat sich unmittelbar vor dem Start des Confederations Cup in Russland für entschlossenes Handeln bei rassistischen Beleidigungen in den Stadien ausgesprochen.

Deutschlands Nationalspieler Antonio Rüdiger hat mit einem klaren Statement zum Thema Rassismus Eindruck gemacht. © AFP



"Der Schiri sollte den Stadionsprecher darauf ansprechen, dass das passiert. Dann ist eine Verwarnung angemessen. Und wenn es danach immer noch nicht eingehalten wird, finde ich es gut, wenn ein Spiel abgebrochen wird", sagte der 24 Jahre alte Abwehrspieler, dessen Mutter aus Sierra Leone stammt, am Samstag in Sotschi.

"Die werden niemals wissen, wie es sich anfühlt"

Es sei für Leute, "die nicht dieselbe Hauptfarbe haben wie ich, einfach zu sagen, dass wir ruhig bleiben sollten. Aber die werden niemals wissen, wie es sich anfühlt", erklärte Rüdiger: "Meiner Meinung nach sollte dagegen hart vorgegangen werden.“

Der beim AS Rom spielende Profi ist in Italien schon häufig Opfer rassistischer Beleidigungen geworden. "Wir sind im Jahr 2017, da sollte und dürfte es so etwas nicht geben. Ich wurde in mehreren Spielen mit dem Uh, uh, uh ausgebuht – und es ist nichts passiert. Dagegen muss gehandelt werden", sagte der ehemalige Spieler des VfB Stuttgart. Rüdiger hat 13 Länderspiele für Deutschland bestritten.