Hautnah dran am Club: Wir suchen den Fanreporter!

NÜRNBERG - Die Saison geht in die heiße Phase, der 1. FC Nürnberg und seine Fans wollen unbedingt aufsteigen. Am Montag, den 30. April, kann der Club im Heimspiel gegen Braunschweig den nächsten Schritt in Richtung Oberhaus gehen. Und das Beste daran ist: Sie können als Fanreporter hautnah im Max-Morlock-Stadion dabei sein!

Trotz der Niederlage gegen Fürth erlebte Fanreporterin Verena ein unvergessliches Derbyerlebnis. © Paul Schulze-Zachau



Es ist das vorletzte Heimspiel einer langen Saison, an deren Ende der Aufstieg für den 1. FC Nürnberg stehen soll. Gegen den Tabellenzwölften aus Braunschweig, der lediglich zwei Punkte vor dem Abstiegs-Relegationsplatz rangiert, ist daher am Montagabend (Anpfiff: 20.30 Uhr) ein Sieg Pflicht.

Für diese Partie sucht nordbayern.de in Zusammenarbeit mit der Nürnberger Versicherung einen Fanreporter, der rund um die Begegnung hinter die Kulissen blickt und als Reporter aus dem Stadion twittert. Fan-TV, Meet & Greet mit den Stadionsprechern Guido und Martin, Fotografieren der Spieler, das Aufwärmprogramm im Innenraum: Der glückliche Gewinner sammelt schon vor Beginn des Spiels einzigartige Erinnerungen.

Die Begegnung verfolgt der Fanreporter dann direkt aus nächster Nähe - und das war noch lange nicht alles. Denn danach geht es noch auf die Pressekonferenz - eine Veranstaltung, zu der man als "normaler" Stadiongänger keinen Zutritt hat.

Um Fanreporter zu werden, müssen Sie nur folgende Frage beantworten: Wie heißt der einzige gebürtige Nürnberger im Kader von Eintracht Braunschweig?

Die Antwort schicken Sie in einer Mail mit dem Betreff "Fanreporter" an gewinnspiel(at)nordbayern.de. Bitte geben Sie unbedingt Ihre Handy-Nummer und ihr Alter an! Einsendeschluss ist Donnerstag, 26. April 2018, um 11 Uhr.

Informationen zur Teilnahme:

Die Gewinner werden im Anschluss per E-Mail benachrichtigt. Ihre Daten werden nur für dieses Gewinnspiel verwendet und nicht gespeichert. Teilnehmen können alle Personen ab 18 Jahren, ausgenommen sind Mitarbeiter und Angehörige des Verlages. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung, Auszahlung in Sachwerten oder Tausch der Gewinne ist nicht möglich.



Und das erwartet den Fanreporter:

