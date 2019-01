Nach dem überraschenden Sieg gegen Hamburg haben die Nürnberg Falcons am Samstag gegen die Rostock Seawolves eine Bruchlandung hingelegt. Die Schlussphase wurde heiß, für die Nürnberg Falcons allerdings zu heiß - in der Crunchtime gaben Nürnbergs beste Basketballer die Chance auf den Sieg her. Hier sind die Bilder von der Halle am Airport!