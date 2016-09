HC Erlangen freut sich auf Heimspielauftakt

Gegen Melsungen will der HCE den Fehlstart vergessen machen - vor 32 Minuten

NÜRNBERG - Bühne frei für den zweiten Versuch des HC Erlangen, sich in der Handball-Bundesliga zu etablieren. Vor dem ersten Spiel in der Nürnberger Arena (Samstag, 19 Uhr) gegen Melsungen hält sich die Euphorie allerdings noch in Grenzen.

Trainer Robert Andersson freut sich besonders auf die Fans des HC Erlangen. © Sportfoto Zink / WoZi



Trainer Robert Andersson freut sich besonders auf die Fans des HC Erlangen. Foto: Sportfoto Zink / WoZi



Am Ende einer zeitlich recht flotten Pressekonferenz hat Steffen Brandes noch einen guten Rat für die Medienleute parat. "Bitte am Samstag rechtzeitig kommen, wir haben uns vor Spielbeginn einiges einfallen lassen, was die Fans, aber auch Sie überraschen wird", empfiehlt der Pressesprecher des HC Erlangen.

Nach einem Premierenjahr in der Bundesliga und einem Zweitligajahr mit dem souveränen Wiederaufstieg starten Erlangens Handballer nun in die dritte Saison, die sie in der Nürnberger Arena absolvieren, weil die heimische Hiersemann-Halle nicht den Bundesliga-Ansprüchen genügt. Sie haben sich in dieser Zeit ein festes Fundament an treuen und begeisterten Zuschauern aufgebaut – "und auf die", sagt Trainer Robert Andersson, "freuen wir uns ganz besonders."

Die Freude und die Euphorie, wieder in der Beletage des deutschen Handballs angekommen zu sein, wären vermutlich ein wenig größer, wenn da vor einer Woche der Saisonstart nicht so danebengegangen wäre. Beim internationalen Spitzenteam Flensburg-Handewitt zu verlieren ist das eine, mit 23:35 abgewatscht zu werden, das andere.

Melsungen ist Favorit

Und jetzt also zum Heimauftakt die Turngemeinde Melsungen, die im Vorjahr mit Platz vier in der Liga überraschte und vor allem für ihre zupackende Art bei der Abwehrarbeit berühmt-berüchtigt ist. "Nein, nein", sagt Andersson, "wir haben da überhaupt keine Angst. Wir gehen mit Freude rein in dieses Spiel, und ich denke, wir haben eine gute Möglichkeit zu gewinnen." Diese Chance eröffnet sich den Erlangern aber nur dann, wenn sie nicht – wie in Flensburg – den Start verschlafen und schon nach ein paar Minuten 1:6 hinten liegen. Dann nämlich wäre auch die schönste Einlauf-Choreographie umsonst gewesen.

Melsungen jedenfalls dürfte hellwach ins Spiel gehen, denn die 20:25- Heimniederlage zum Auftakt kam ziemlich unerwartet. Die Nordhessen hatten sie gegen Coburg kassiert, wie der HC Erlangen im Vorjahr noch in der 2. Liga. Noch einmal werden die Nordhessen einen Aufsteiger wohl nicht unterschätzen, diesen Bonus sieht MT-Trainer Michael Roth nach der Auftaktpleite als aufgebraucht an. Der HCE wird also angeführt von Pavel Horak und mit den Fans im Rücken gleich ordentlich dagegenhalten müssen.

Thomas Scharrer