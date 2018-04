HC Erlangen krallt sich norwegischen Nationalspieler Overby

ERLANGEN - Der wohl wichtigste Transfer des HC Erlangen für die kommende Saison ist ein abwehrstarker Kreisläufer. Nach EN-Informationen handelt es sich dabei um den norwegischen Nationalspieler Petter Overby (25) von Kolding Kopenhagen. Der HCE wollte diese Personalie gestern weder bestätigen, noch dementieren.

Der Norweger Petter Overby (links) wird ab kommender Saison das Erlanger Trikot tragen. © Jens Wolf/dpa



Im modernen Handball, heißt es, gibt es ganz wichtige Positionen, die über Erfolg und Misserfolg einer Mannschaft entscheiden: der Torwart und der Kreisläufer. Während der HC Erlangen im Tor mit Nikolas Katsigiannis und Gorazd Skof bereits für kommende Saison die Verträge verlängert hat und somit weiterhin ein Duo besitzt, dass sich hervorragend ergänzt, war die Kreisläuferposition in den vergangenen Jahren vor allem eine Baustelle.

Das nicht etwa, weil keine erfahrenen Kräfte verpflichtet worden wären. Im Gegenteil: Sebastian Preiß, Stanko Sabljic oder Uros Bundalo hatten allesamt ihr Können schon in internationalen Wettbewerben unter Beweis gestellt. Dahinter sollte stets Jonas Thümmler stehen, der in der ersten Aufstiegssaison aus Berlin als Talent nach Erlangen kam. Ihn wollte man behutsam aufbauen, heranführen an das Niveau der Bundesliga. Doch es kam alles anders: Keine Position war in Erlangen häufiger von verletzungsbedingten Ausfällen betroffen wie der Kreis. Es war somit Jonas Thümmler, der immer wieder übrig blieb, ins kalte Wasser geschmissen wurde - und beeindruckend schnell Schwimmen lernte.

Im Angriff wurde der junge Berliner immer treffsicherer, erfahrener und beweglicher, aber in der Deckung hat der 1,92-Meter-Mann noch Defizite. Zudem konnte Thümmler aufgrund seiner enormen Spielanteile und seines Alters selten konstante Leistung über einen längeren Zeitraum abrufen. So ist es auch in dieser Saison wieder, Jan Schäffer, der für Bundalo aus Rimpar geholt wurde, fällt seit Wochen und noch Wochen lang mit einer Schulterverletzung aus. Von Sergej Gorpishin erhofft sich Erlangen eine große Zukunft, hält den jungen russischen Nationalspieler aber lediglich im erweiterten Kader für die Bundesliga. Vorrangig kommt er in Rimpar beim Kooperationspartner in der zweiten Liga zum Einsatz.

"Natürlich will ich in der Bundesliga spielen"

In Neu-Coach Adalsteinn Eyjolfssons Konzept mit einer offensiven, beweglichen 3-2-1-Deckung gehört ein großer, abwehrstarker Kreisläufer, den man nicht permanent für Angriff und Abwehr austauschen muss. Hier ist der HCE nach EN-Informationen offenbar fündig geworden: Petter Overby heißt die Neuverpflichtung, die vom dänischen Champions-League-Klub Kolding Kopenhagen nach der Saison nach Erlangen kommt. Zwar wollte Rene Selke, der Geschäftsführer des HCE, die Personalie am Dienstag nicht kommentieren, doch passt Overby hervorragend ins Konzept: Der 25 Jahre junge Kreisläufer ist zwei Meter groß, wurde mit Norwegen 2017 Vizeweltmeister und gilt laut den Aussagen von norwegischen Journalisten als enorm abwehrstark. "Wir suchen schon länger einen sehr starken Abwehrspieler und befinden uns in Sachen einer Verpflichtung in den letzten Zügen", sagt Selke lediglich. "Wenn alles unter Dach und Fach ist, werden wir die Personalie bekannt geben."

"Natürlich will ich in der Bundesliga spielen", sagte Petter Overby der norwegischen Tageszeitung Glamdalen, "es muss einen Klub geben, in dem ich mich weiterentwickeln und spielen kann, und die finanziellen Bedingungen müssen stimmen." Den scheint er nun mit dem HC Erlangen gefunden zu haben. "Die Bundesliga ist die Liga, die mich am besten weiterbringt", so Overby weiter. "Die Zuschauer und das Niveau sind am höchsten." Dann muss man also nur noch hoffen, dass der Norweger vom Verletzungspech verschont bleibt.

