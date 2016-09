HC Erlangen: Zurück im Märchenland des Handballs

Der Aufstieg in die Bundesliga soll nur der Anfang sein - vor 51 Minuten

ERLANGEN - Die Geschichte des HC Erlangen hätte kein Märchenschreiber besser verfassen können. Der Verein, der vor nicht allzu langer Zeit noch in der Regionalliga spielte, hat nun große Ziele. Nach dem souveränen Aufstieg möchte sich der HCE nun in der Bundesliga etablieren.

Die Party war riesig nach dem Aufstieg. Im Gegensatz zur ersten Bundesliga-Saison vor zwei Jahren soll nun der Klassenerhalt auch geschafft werden.



Das letzte Mal, da war das ja noch ein wunderschönes Märchen gewesen. Es war zwar keines mit Zwergen, Prinzessinnen, Drachen und Riesen, aber immerhin eines, das von zwei alten, im Grunde bankrotten Erzfeinden handelte, die sich irgendwann aus Vernunft zusammenschlossen, um gemeinsam die Herzen der Stadt und die große Handballwelt zu erobern.

Diesen aus HG und CSG entstandenen HC Erlangen hatte Carsten Bissel mit viel Leidenschaft und Sponsorengunst aus dem Totenschlaf geweckt, mit Frank Bergemann führte ihn ein Mann der ersten Stunde dann aus der Regional- bis in die eingleisige zweite Bundesliga. Als wäre das nicht schon genug, gelang 2014 dann das, was weder HG noch CSG trotz jahrzehntelangem Anrennen, trotz größter Anstrengungen bis über die finanziellen Grenzen hinaus jemals gelungen war: der Aufstieg einer Erlanger Handballmannschaft in die 1. Bundesliga.

Plötzlich spielte dieser HC Erlangen nicht mehr gegen die SG Haslach-Herrenberg-Kuppingen, sondern gegen den Rekordmeister THW Kiel, gegen Champions-League-Sieger SG Flensburg-Handewitt, gegen die Rhein-Neckar Löwen. Olympiasieger waren in der Arena zu Gast, Weltmeister, Welthandballer. Es ging gegen Mannschaften, wie der Rückraumspieler und Student Oliver Hess damals so schön sagte, "die wir bislang ja nur aus dem Fernsehen kannten".

Trotz Abstieg und Trainerwechsel: HCE ein Zuschauermagnet

Der HC Erlangen war nach dem Ende der glorreichen Großwallstadt-Ära plötzlich der einzige Bundesligist Bayerns. Dauerkarten-Inhaber kamen sogar aus Garmisch-Partenkirchen, der Umzug in die Arena nach Nürnberg, für das der Verein ein vielleicht existenzbedrohendes Wagnis eingegangen war, erwies sich als riesiger Glücksfall. Plötzlich konnten all die zum Handball, die in Erlangen aufgrund des Stammpublikums und der geringen Hallenkapazität nie eine Karte bekommen hatten. Und es kommen immer mehr und begeistern sich für diese sympathische Mannschaft, auch wenn sie mit dem Sport nicht viel anfangen konnten. Die gewaltige Euphoriewelle türmte sich sogar weiter auf, als der HCE nach nur einem Jahr in der Bundesliga wieder absteigen musste und obendrein nicht wenige Sympathiepunkte verloren hatte durch die Entlassung von Frank Bergemann.

Mit Robert Andersson kam ein zweifacher olympischer Silbermedaillengewinner als Trainer und mit ihm wurde nichts mehr dem Zufall überlassen. Das Jahr nach dem Abstieg wurde ein bis ins letzte Detail geplantes Projekt mit dem von Beginn an erklärten Ziel: Aufstieg. "Alles andere wäre ein Risiko", sagte Carsten Bissel, der sich zwar aus dem Rampenlicht zurückzog, im Hintergrund aber weiter nicht unwesentlich die Fäden zieht.

Souverän als Meister zum Aufstieg

Auch das Jahr in der zweiten Liga wurde kein verlorenes Jahr — auch sie erwies sich als wertvolle Entwicklungsphase für den Verein, für die jungen Spieler, die in der Nominierung von Nikolai Link für die A-Nationalmannschaft von Dagur Sigurdsson mündete. Ein Zweitligist mit Nationalspieler — das hatte es noch nie in Deutschland gegeben.

Es schien bald, als marschiere der HC Erlangen mühelos durch die Liga, die Mannschaft mit international erfahrenen Führungsspielern wie Pavel Horak und Martin Stranovsky schien mindestens eine Nummer zu groß für die Konkurrenz. Ja, das Projekt geriet nur einmal in Gefahr: Als dem tschechischen Nationalspieler Horak, Posterboy auf überlebensgroßen Werbeplakaten in der Region, das Kreuzband riss. Doch die Mannschaft erwies sich als mental und physisch stark genug, um den schweren Ausfall zu kompensieren. Tobias Rivesjö, aus Emsdetten nachverpflichtet, verlor bis Saisonende nur ein einziges Pflichtspiel mit dem HCE.

Sechs Spieltage vor Saisonschluss stand der Aufstieg fest, drei Spieltage vor Ende war der HCE Meister. "Ich bin stolz auf jeden Einzelnen", sagte Robert Andersson, der Trainer, der das Team variabler gemacht, den Impulshandball zurückgebracht, die Deckung stabilisiert, den Zug zum Tor intensiviert hatte und zum Trainer des Jahres gewählt wurde.

Vorfreude auf die ganz großen Teams

Der HC Erlangen kann nun nicht mehr nur Handball-Schlachten vor eigenem Publikum schlagen, wie beim sensationellen Sieg über die Rhein-Neckar Löwen, er kann jetzt spielerisch, taktisch, körperlich und individuell überzeugen. Das, weil neben der hervorragenden Arbeit von Andersson die Professionalisierung in jedem Bereich vorangetrieben wird. Alle Neuzugänge kommen von europäischen Top-Klubs, es verließen altgediente Spieler das Team, mit die letzten aus der Märchenzeit.

Nun geht es für den HC Erlangen, für eine handballverrückte Region, wieder gegen Kiel und Flensburg. Für manche mag es märchenhaft klingen, diesmal ist es die logische Folge professioneller Arbeit. "Klassenerhalt", sagt der neue Geschäftsführer René Selke, ist das Ziel. Aber auch, ein etablierter Erstligaklub zu werden. Dann mit Pflichtspielen gegen Barcelona, Veszprem oder Paris? Das wäre dann wirklich schon das nächste Handball-Märchen.

Im Pokal-Achtelfinale, das am Mittwoch, 26. Oktober, stattfinden wird, trifft der HC Erlangen auf die Rhein-Neckar Löwen. Mit einem Sieg stünde Erlangen im Viertelfinale (14. Dezember), das Final Four um den DHB-Pokal findet am 8. und 9. April 2017 in Köln statt.

Christoph Benesch