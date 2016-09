HCE-Anführer Horak: Der Krieger aus dem Krankenstand

Der Comebacker war in Flensburg der beste Hugenottenstädter - vor 19 Minuten

FLENSBURG - Monatelang quälte sich Pavel Horak durch die Reha, lief auf Krücken, während er seine Mitspieler von der Tribüne dabei beobachtete, wie sie von Sieg zu Sieg zogen. Bei der Aufstiegsfeier stand er dann in Jeans dabei, am Samstagabend, beim 23:35 in Flensburg, bestritt der 33 Jahre alte Tscheche sein erstes Punktspiel seit Ende Oktober 2015 für den HC Erlangen – und überraschte.

Das Knie hält: Pavel Horak (Archivbild) hat in Flensburg dazugelernt. © Sportfoto Zink / DaMa



Das Knie hält: Pavel Horak (Archivbild) hat in Flensburg dazugelernt. Foto: Sportfoto Zink / DaMa



+++ Der Live-Blog aus Flensburg zum Nachlesen +++

Seine stärkste Aktion in der Aufstiegssaison, man muss es so sagen, hatte Pavel Horak in Jeans weit nach Spielschluss. Eine kleine Bühne hatten sie nach dem letzten Heimspiel auf das Spielfeld geschafft, die Offiziellen hatten Horak die Meisterschale überreicht - er war ja immer noch Kapitän dieser Mannschaft, auch wenn er seit einem Auswärtsspiel Ende Oktober keine Partie mehr bestritten hatte. Er hatte sich in Ferndorf das vordere Kreuzband gerissen, war operiert worden, die Saison war für den Rückraumspieler gelaufen.

Nun also wartete jeder in der Arena am Kurt-Leucht-Weg darauf, dass Horak sie jeden Augenblick in die Luft reißen würde, diese silberne Schale, doch am Höhepunkt der Begeisterung, unmittelbar, bevor die Konfetti-Kanonen dicke Schnipsel regnen lassen würden, da drückte Horak Christoph Nienhaus die Trophäe in die Hand. "Wer bin ich", meinte der 89-fache tschechische Nationalspieler, "dass ich sie zeigen darf? Wenn, dann hat das Chris verdient."

Am Samstagnachmittag in Flensburg war Horak wieder mit dabei und präsentierte das auch auf der Platte. Der 33-Jährige zeigte, dass er ein Krieger sein kann, einer, der auf dem Handballfeld kompromisslos zupackt und eine ganze Reihe von jungen, austrainierten Profisportlern noch immer mitreißen kann in einer Halle, die sie "Hölle Nord" nennen und in der sie jeden Fehler der verunsicherten Gäste frenetisch beklatschten und bejubelten.

"Wir sind zu großem Teil selber schuld an dieser Niederlage, wir haben ihnen zu viele Einladungen serviert“, sagte Horak später. 23:35 (11:17) hatte seine Mannschaft verloren und war dabei nach Monaten der Höhenflüge gegen den Vizemeister und Vizepokalsieger SG Flensburg-Handewitt knallhart auf dem Boden der Tatsachen aufgeschlagen. Überzeugt hatten nur einzelne, am meisten Pavel Horak, der so lange nicht auf dem Handballfeld gestanden hatte.

Selbstbewusstsein per Spritzkur

"Die ersten fünf Minuten fühlte ich mich ganz gut", gestand er, beim Stand von 2:6 war er eingewechselt worden. Mit seinen Aktionen injizierte er seinen Nebenleuten schlagartig Selbstbewusstsein und Mut, Horak wirkte wie ein Leuchtfeuer im Sturm. Und der HC Erlangen kam Schritt für Schritt zurück - wenngleich es längst zu spät war für eine Aufholjagd.

Doch der eigene, couragierte Auftritt machte vor allem Horak selbst Mut. „Er hat nicht die beste Vorbereitung gehabt“, erinnerte Trainer Robert Andersson. Zwar hatte Horak eine beeindruckende Fitness aus seiner Rehazeit mitgebracht, doch es fehlte die Spielpraxis, das Tempo, die Aktions- und Gedankenschnelligkeit. Zudem schwoll immer wieder das Knie an. "In Testspielen gegen Dritt- und Zweitligisten war ich nicht in der Lage, mich ordentlich zu bewegen", verriet Horak, ja, "ich hatte sogar manchmal Zweifel, ob das überhaupt wieder werden wird in nächster Zeit."

Das Knie hält

Kleinere Probleme wie ein blockierter Halswirbel brachten den kompletten Bewegungsapparat durcheinander, „ich hatte dadurch mal ein instabiles, mal ein festes Gefühl auf dem Knie. Das ist schwierig, mit so einer Verletzung“.

Das alles war in Flensburg wie weggeblasen - Horak wirkte sehr beweglich, überraschend, hart und treffsicher. "Nun ist es für mich gut zu wissen, dass Körper und Knie auf diesem Tempo mithalten können", sagte er und lächelte. Zumindest Pavel Horak wird die lange Heimreise am Abend noch aus Flensburg nicht ganz so unglücklich angetreten haben.

CHRISTOPH BENESCH