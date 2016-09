HCE holt russischen Nationaltorhüter Igor Levshin

NÜRNBERG - Der HC Erlangen hat einen Tag vor dem wichtigen Heimspiel gegen Stuttgart erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Weil nach der Verletzung von Keeper Nikolas Katsigiannis mit Mario Huhnstock nur noch ein erfahrener Torhüter einsatzbereit ist, verpflichtet der Aufsteiger den Russen Igor Levshin.

Vor nicht allzu langer Zeit war Igor Levshin noch Schlussmann der Sbornaja, nun hilft der Russe beim HCE aus. Foto: Armando Babani



Levshin stand bereits 90 Mal für das russische Nationalteam zwischen den Pfosten. Der 42-jährige spielt eigentlich in Katar - weil dort die Liga aber gerade pausiert, erhielt er die Freigabe für ein kurzfristiges Engagement beim HC Erlangen. So bleibt er nur wenige Wochen beim Zweitligameister, solange, bis Stammkeeper Katsigiannis wieder fit ist. Der hatte sich kurz vor dem ersten Heimspiel gegen Melsungen an der Hand verletzt und musste operiert werden. Er wird wochenlang fehlen.

Nach Informationen der @NN_Sportler steht der @HCErlangen vor einer Verpflichtung des russischen Ex-Nationalkeepers Igor #Levshin aus Katar — Christoph Benesch (@chribenesch) 16. September 2016

Torwart-Methusalem Levshin bringt viel Erfahrung mit ins Frankenland, spielte auch bereits in Deutschland in der 1. und 2. Bundesliga (Stralsund, Schwerin, Leipzig). Danach kehrte der 1,98-Meter-Hüne in seine Heimat zum HC Permskie Medvedi zurück, wo er den russischen Pokal gewann und im EHF-Cup spielte. Zudem nahm er mit der Sbornaja an drei Welt- und vier Europameisterschaften teil und gewann mehrere nationale Meisterschaften.

"Wir sind sehr froh, dass wir in dieser nicht gerade einfachen Situation eine solche Lösung präsentieren können. Igor spricht hervorragend deutsch, wird uns mit seiner großen internationalen Erfahrung sofort weiterhelfen und will den HC Erlangen unbedingt unterstützen", freut sich HCE-Geschäftsführer René Selke über den Coup. Auch der Neuzugang freut sich auf seine neue Aufgabe. "Es ist für jeden Handballer immer ein Traum in der stärksten Liga der Welt zu spielen. Ich will dem HC Erlangen sofort helfen und bin schon sehr auf das Spiel am Samstag gegen Stuttgart gespannt", so Levshin, der im Heimspiel gegen den TVB Stuttgart (Samstag, 19 Uhr, Live-Blog auf nordbayern.de) schon spielberechtigt ist.

Ob der gegen Melsungen so überzeugende Nachwuchsmann Michael Haßferter weitere Chancen erhalten wird, sich in der Profimannschaft zu beweisen, dazu schweigt sich der HC Erlangen in seiner Pressemitteilung aus.

