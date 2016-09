HCE II muss an der mentalen Schrauben drehen

Die Erlanger Bayernliga-Handballer legen wieder los - vor 54 Minuten

ERLANGEN - Für die U 23 des HC Erlangen beginnt am Sonntag die neue Runde in der Handball-Bayernliga. Der Verein schickt eine junge Mannschaftt ins Rennen. Für den HCE geht es um nicht weniger als den Aufstieg.

Übernimmt nun als Spielertrainer die Verantwortung: Tobias Wannenmacher. © Archivfoto: Erich Malter



Spielerisch, sagt Tobias Wannenmacher, könne sein Team jeden in der Liga schlagen. So selbstbewusst darf ein Vorjahres-Zweiter schon auftreten. Die U 23 des HC Erlangen zählt in der Bayernliga zu den Top-Favoriten. Doch um Meister zu werden, braucht es mehr als talentierte, junge Spieler. Was, das weiß Wannenmacher genau. Mit dem SV 08 Auerbach gelang ihm der Sprung in die dritte Liga. Nun soll er das gleiche Kunststück mit den Erlangern schaffen.

„Ich habe versucht herauszufinden, was in der Vorsaison gefehlt hat.“ Handballerisch sei die Mannschaft top. „Das ist eine mentale Sache“, sagt Wannenmacher nun. In der Spielzeit 2015/16 standen 13 Minuspunkte auf dem Konto. „Das Team hat gegen schwächere Gegner verloren.“ Das soll sich ändern. „Wir wollen diesen Aufstieg, wir müssen an der mentalen Schraube drehen.“

Die erste Möglichkeit dazu hat die U 23 am Sonntag (15 Uhr) in der Karl-Heinz-Hiersemann-Halle gegen die Zweitvertretung der SG DJK Rimpar. Gegen den Vorjahres-Zehnten sei ein Sieg Pflicht. Zuletzt gab es allerdings zwei Heimniederlagen. „Man darf nicht vergessen: Der Altersdurchschnitt im Team liegt bei rund 21 Jahren“, sagt der Spielertrainer.

Er selbst hat eine spannende Aufgabe vor sich: Auf der Platte soll er seine Mannschaftskollegen dirigieren, im Training und in der Vorbereitung anleiten. „Mit dem Aufwärmen übernimmt das Coaching Helmut Hofmann.“ Die Erlanger haben sich gut verstärkt. Der ehemalige Auerbacher Maximilian Lux ist ein ehemaliger Bayernliga-Torschützenkönig, der perspektivisch Richtung erste Mannschaft schielt. Jakob Hoffmanns kam von HaSpo Bayreuth.

Zudem gibt es zwei neue Keeper: Clemens Rein vom Liga-Konkurrenten aus Bruck und Philipp Walzik, der die Rolle des Routiniers von René Selke übernehmen soll. „Die Vorbereitung lief gut“, sagt Wannenmacher. Mit einem Heimsieg könnte also Wunderbares beginnen.

Katharina Tontsch