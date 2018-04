Heidenheim schlägt Düsseldorf: Aufstiegsrennen noch heißer

NÜRNBERG - Fortuna Düsseldorf hat im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga einen weiteren Rückschlag erlitten. Gegen Heidenheim verlor das Funkel-Team deutlich. Der 1. FC Nürnberg rückt damit eine Punkt näher heran.

Es läuft nicht bei Fortuna Düsseldorf, die Durststrecke geht weiter. © Stefan Puchner/dpa



1. FC Heidenheim - Fortuna Düsseldorf 3:1 (1:0)

Der Spitzenreiter verlor am Sonntag verdient mit 1:3 (0:1) beim abstiegsbedrohten 1. FC Heidenheim und erlitt die dritte Niederlage in Serie. Damit beträgt der Vorsprung der Rheinländer auf den Relegationsplatz, wo Holstein Kiel steht, nur noch vier Punkte. Auch der zweitplatzierte 1. FC Nürnberg rückte durch ein Remis in Ingolstadt heran. Heidenheim beendete vor 12 800 Zuschauern dank eines Doppelpacks von Nikola Dovedan (23. Minute/56.) und eines Tors von Kevin Kraus (79.) eine Durststrecke mit sechs Spielen ohne Sieg und kletterte vom 16. auf den 13. Rang. Für die Gäste traf lediglich Takashi Usami (51.).

Darmstadt 98 - Eintracht Braunschweig 1:1 (0:1)

Der SV Darmstadt 98 hat im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga eine große Chance verpasst. Der Tabellenvorletzte spielte am Sonntag im eigenen Stadion nur 1:1 (0:1) gegen den direkten Konkurrenten Eintracht Braunschweig. Vier Spieltage vor Schluss haben die "Lilien" jetzt vier Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Ein Foulelfmeter von Tobias Kempe sicherte Darmstadt in der 73. Minute wenigstens einen Punkt.

Die Gäste waren durch ein Eigentor von Slobodan Medojevic in Führung gegangen (39.). Darmstadt war in der ersten Halbzeit und Mitte der zweiten Hälfte klar überlegen. Braunschweig vergab nach der Pause die Chance zum 2:0.

