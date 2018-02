Für Brose Bamberg lief es in der Euroleague bislang nicht sonderlich berauschend, einer großen Basketball-Party in Freak City stand am Freitagabend dennoch nichts im Wege: Gegen Panathinaikos Athen gewannen die Oberfranken vor eigenem Publikum etwas überraschend, aber auch überraschend deutlich mit 95:74. © Sportfoto Zink / HMI

Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Unter Cluberern: "Der FCN gehört in die erste Liga!" Der Club gewinnt - da gibt's auch ein Küsschen für die Frau. Die Fans strömen nach dem Sieg aus dem Stadion und feiern weiter bis in die frühen Morgenstunden. Natürlich ist der Aufstieg immer ein Thema. Ob in der Noris, in der Oberpfalz oder nach der Rückkehr in die Erstklassigkeit auf Malle.

Aue ein Veilchen verpasst: Benoten Sie den Fein-gemacht-Club! Eine richtig gute Vorstellung: Gegen Erzgebirge Aue präsentiert sich der 1. FC Nürnberg in einer glänzenden Verfassung. Schöne Tore, flotter Offensiv-Fußball und ein treffsicherer Kevin Möhwald verhelfen dem Club zum klaren 4:1-Sieg. Benoten Sie die Leistung der Club-Kicker!

Abenschmaus gegen Aue: Pommes satt und Palacios' Lieferdienst In der ersten Hälfte kommen die Fußball-Gourmets in Nürnberg nicht auf ihre Kosten. Doch kurz vor der Pause haut Kevin Möhwald richtig einen raus. Nach Wiederbeginn scheppert es in einer nun deutlich appetitlicheren Partie noch dreimal im Auer Gehäuse. Verantwortlich dafür sind erneut Pommes und ein Dreifach-Zulieferer, der erst seit kurzer Zeit beim Club ist.