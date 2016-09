Nach zwei Niederlagen in Serie wollte der Sieglos-Club in Bochum zurück in die Erfolgsspur. Doch daraus wurde nichts! Tief im Westen verpennte das Kellerkind die Anfangsphase völlig, zeigte anschließend Moral und musste sich in einer turbulenten Partie aufgrund einer erneut wackeligen Defensivleistung dann doch geschlagen geben. 4:5, der Wahnsinn in Bilder!