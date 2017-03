Eigentlich schienen Fürths Derby-Feierlichkeiten bereits beendet. Es sah in Sandhausen schlecht aus, das Kleeblatt lag kurz vor Schluss hinten. Doch dann präsentierte ein eingewechselter Sturmtank seine Kopfball-Qualitäten und rettete dem Radoki-Team am Hardtwald doch noch einen Punkt.

Gut begonnen, stark nachgelassen und am Ende doch noch einen Punkt geholt. So oder so ähnlich kann man den Kleeblatt-Auftritt in Sandhausen zusammenfassen. 1:1 hieß es aus Fürther Sicht dank eines eingewechselten Angreifers am Hardtwald. Nun sind Sie dran, geben Sie dem Radoki-Rudel Noten!