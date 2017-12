In einem Punkt sind sich viele der Fans nach dem Spiel gegen Fortuna Düsseldorf einig: Der Schiri hat dem Club das Leben echt schwer gemacht. Doch nach zwei Toren in der zweiten Halbzeit und einer Glanzleistung von Keeper Bredlow freuen sich alle über den verdienten 2:0-Sieg.

In der ersten Hälfte fand der FCN auf dem arg strapazierten Fortunen-Feld nicht so wirklich in die Partie. Nach Wiederbeginn sah man in Düsseldorf einen anderen Club. Was das für die Noten der Club-Jungs bedeutet, die zum Hinrundenabschluss nun Platz drei belegen, können Sie beeinflussen!