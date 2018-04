Nur noch wenige Wochen sind es, bis die Basketball-Playoffs in der BBL beginnen. Pünktlich zur heißen Saisonphase kommt auch der amtierende Deutsche Meister, Brose Bamberg, in Form: Am Freitagabend gab es für die Oberfranken einen am Ende klaren 95:82-Heimsieg, der im Kampf um Platz vier wichtig werden könnte. © Sportfoto Zink / HMI