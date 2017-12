Seit September war der HC Erlangen ohne Heimsieg in der Bundesliga, sechs Spiele lang durften Frankens beste Handballer keine zwei Punkte mehr vor heimischem Publikum feiern - bis zum letzten Spiel des Jahres 2017. Dann kam nicht nur der SC DHfK Leipzig, sondern auch mehr als 8000 Zuschauer in die Arena - und zumindest letztere jubelten am Mittwochabend kräftig mit. © Sportfoto Zink / OGo