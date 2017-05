Heinloth hat Abstiegsstress in Holland

Ex-Nürnberger ist im Nachbarland in der Relegation gefordert - vor 1 Stunde

ALLERSBERG - Die ersten Gehversuche gab's bei der DJK Allersberg, beim Club durchlief Michael Heinloth anschließend alle Jugend-Auswahlen, klopfte sogar bei den Profis an. Da die Tür am Neuen Zabo jedoch geschlossen blieb, ging's für den Rechtsverteidiger in Paderborn weiter. Aktuell spielt der Vollblutfranke für den NEC Nijmegen in der holländischen Ehrendivision. Dafür dass dies so bleibt, soll Michael Heinloth nun in der Relegation sorgen.

